«أراضي دبي» تصنع المستقبل العقاري الذكي

تشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي في «جيتكس غلوبال 2025»، لتؤكد مكانتها في قيادة التحول الذكي للقطاع العقاري، وريادتها في تمكين الاستثمار، وتنظيم السوق العقاري، وحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين، من خلال استعراض جيل جديد من الحلول الرقمية والشراكات العالمية، التي تعزز كفاءة الخدمات، وشفافية السوق، ومكانة دبي مركزاً عالمياً ووجهةً أولى للاستثمار العقاري المستدام.

ومنذ انطلاقتها المبكرة في رحلة الرقمنة، ووصولاً إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، رسخت «أراضي دبي» نهجاً حكومياً متقدماً، يستشرف المستقبل، ويُترجم رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة ذكية متكاملة.

وقد تبنت الدائرة منذ تأسيسها هذا النهج في مختلف قطاعاتها وإداراتها، عبر منظومة متكاملة من التشريعات والخدمات والأنظمة الرقمية، التي تهدف إلى تمكين الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين، بما يدعم تنافسية دبي، ويُرسخ ريادتها نموذجاً عالمياً في الإدارة العقارية الذكية.

وخلال مشاركتها في نسخة هذا العام من الحدث، تكشف «أراضي دبي» عن جيل جديد من حلولها الرقمية، التي تعزز التكامل الحكومي، وتُحقق مستويات غير مسبوقة من الشفافية وسهولة الخدمة في السوق العقاري، إلى جانب الإعلان عن شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات العقارية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع.

وتؤكد الدائرة أن المشاركة تأتي استمراراً لإرث رقمي يمتد لسنوات طويلة من الابتكار والتطوير المتواصل، بهدف ترسيخ نموذج حكومي متكامل، يقوم على الكفاءة والشفافية وسهولة الوصول. وتأتي مشاركة الدائرة في المعرض لتعكس استمرارية حضورها النوعي، كإحدى أبرز الجهات الحكومية تأثيراً في الدورات السابقة للمعرض.

وقد أسهمت مجموعة من المشاريع المتكاملة في تحقيق هذا التقدّم، من بينها نظام «مُلاك» الرائد عالمياً في حوكمة الملكية المشتركة، ومنصة «التصرفات اللحظية»، التي توفر بيانات فورية لحركة السوق العقاري، إلى جانب تطبيق «دبي ريست»، الذي قدّم مفهوماً جديداً للتعامل الذكي مع الخدمات العقارية.