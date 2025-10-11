«أوبن إيه آي» و«جي 42» و«مايكروسوفت» تقود حوارات حول الذكاء الاصطناعي ضمن «جيتكس»

تنطلق فعاليات جيتكس جلوبال 2025، أكبر حدث عالمي في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في مرحلة محورية، يشهد فيها العالم تحولاً من تبنّي الذكاء الاصطناعي بشكل مجزأ، إلى استراتيجيات وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، حيث تتكامل قوة الحوسبة والبيانات والاستعداد المؤسسي والحوكمة، لدفع عجلة التحول الاقتصادي والمجتمعي.

وفي ظل تركيز الأنظار العالمية على بروز دور الذكاء الاصطناعي، يسجل سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، ظهوره المرتقب للمرة الأولى في «جيتكس جلوبال»، حيث يشارك إلى جانب بينغ شياو الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، في نقاش افتراضي بارز، تحت عنوان «من التبنّي المبكر إلى المجتمعات الأصلية للذكاء الاصطناعي: تصور العصر الجديد للذكاء».

ويجمع الحوار بين اثنين من أبرز القادة العالميين المؤثرين في مسار تطور الذكاء الاصطناعي، لتقديم رؤى رائدة حول الانتقال من مرحلة التجارب إلى التكامل الكامل للذكاء الاصطناعي، ووضع الأسس لبناء مجتمعات «أصلية في الذكاء الاصطناعي».

كما يوسّع برنامج جيتيكس وجي 42 للمجتمعات الأصلية في الذكاء الاصطناعي، نطاق النقاش، ليشمل التحالفات والهياكل الاستراتيجية. ويشارك في الجلسات كبار التنفيذيين من شركتي «كور 42» ومجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، لتسليط الضوء على مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي، بقدرة 5 غيغا واط، وهو أكبر بنية تحتية للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة.

وتتناول النقاشات كذلك البنى التحتية الذكية، وشبكة الذكاء العالمية المستقبلية، بمشاركة قادة من شركات جي 42، وأوبن إيه آي، ومايكروسوفت، وسيسكو، وأوراكل، وخزنة داتا سنتر، وسيريبراس.

وينتقل التركيز بعد ذلك إلى التطبيقات الواقعية، حيث يشارك فريق القيادة من منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم»– دائرة التمكين الحكومي، إلى جانب بريسايت، وكور42، وأوبن إيه آي، وإنسيبشن، وإيه آي كيو، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، لاستعراض كيفية قيام الحكومات والقطاعات الصناعية ومؤسسات التعليم، بتطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

ويقدم برنامج مؤتمرات «جيتكس جلوبال 2025»، أضخم تجمع من نوعه يضم وزراء وصنّاع سياسات ورؤساء تنفيذيين ومؤسسين ومستثمرين، من أكثر من 180 دولة، ضمن سلسلة من القمم التي تتناول الجغرافيا السياسية، والسيادة في مجال الذكاء الاصطناعي، وآفاق الحوسبة الكمومية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات، وأولويات الاستثمار، والمرونة السيبرانية في عصر الذكاء الاصطناعي.

ويستند هذا الزخم إلى منصة عرض ضخمة، تضم أكثر من 6,800 شركة تكنولوجية، و2,000 شركة ناشئة، وأكثر من 40 شركة مليارية، إلى جانب 1,200 مستثمر يديرون أصولاً تفوق 1.1 تريليون دولار، ما يجعل النقاشات على المنصات، ذات تأثير واسع في استراتيجيات المستقبل، وتحولات الأعمال، والتحالفات، والقوى الاقتصادية التي تعيد رسم ملامح صناعة التكنولوجيا العالمية.

وتفتتح إيكاترينا زاهاريفا مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الشركات الناشئة والبحث والابتكار، الجلسات، بمناقشة سعي أوروبا لتحويل تفوقها في التقنيات العميقة، إلى قوة اقتصادية استراتيجية، في حين يتناول معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، كيفية إعادة ضبط الاستراتيجيات الاقتصادية، في ضوء التحول نحو الذكاء الاصطناعي.

وتستمر النقاشات رفيعة المستوى، التي يشارك فيها كل من معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في الإمارات، وإيفان سولومون وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في كندا – أول وزير للذكاء الاصطناعي في البلاد – من خلال جلسة بعنوان «دورة الذكاء الفائقة».

ويستعرض القادة خلال الجلسة، كيفية استثمار الدول للذكاء الاصطناعي، كأداة لتعزيز مرونتها أمام التقلبات الاقتصادية، وترسيخ مكانتها في القيادة الرقمية العالمية.

ومع تقديرات بنك الاستثمار «يو إس بي»، بأن تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي سيصل إلى 375 مليار دولار أمريكي في عام 2025، تبرز تساؤلات محورية حول النفوذ الجيوسياسي لهذه الاستثمارات.

وفي جلسة رئيسة ضمن فعاليات «جيتكس جلوبال 2025»، يلتقي فيكتور جاو رئيس معهد أمن الطاقة الصيني، وأحد أبرز الخبراء المتخصصين في الشؤون الدولية، مع الدكتور يورغ غوشين الرئيس التنفيذي لـ KfW Capital، أكبر صندوق رأسمال استثماري مدعوم من الدولة في أوروبا، بقيمة 2.5 مليار يورو، في نقاش عميق حول الجغرافيا الاقتصادية الجديدة للاستثمار، وكيف باتت رؤوس الأموال تُستخدم كأداة قوة تكنولوجية واستراتيجية.

وعلى الصعيد الوطني، تشارك نعيمة الفلاسي نائب الرئيس الأول لاستراتيجية وتحول الذكاء الاصطناعي في مبادلة، صندوق أبوظبي السيادي، الذي يدير محفظة تتجاوز 302 مليار دولار أمريكي، برؤى استراتيجية حول دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي في القطاعات الحيوية، بما يعزز قدرات الدولة التنافسية، وريادتها في الاقتصاد الرقمي العالمي.