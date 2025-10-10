دبي مركز للإلهام والابتكار والقيمة المضافة خلال مهرجان دبي للمفروشات

أكد محمد فراس، نائب الرئيس بالإنابة - تقويم قطاع التجزئة والحملات الترويجية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن مهرجان دبي للمفروشات يرسخ مكانته كأكبر احتفالية للتصميم المنزلي على مستوى المدينة، حيث يحوّل دبي من 3 وحتى 16 أكتوبر إلى مركز للإلهام والابتكار والقيمة المضافة.

وأضاف فراس: "على مدى 14 يوماً، يستمتع المتسوقون بتجارب تسوّق استثنائية تشمل تخفيضات غير مسبوقة للأثاث والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية، إلى جانب باقات وعروض حصرية وجوائز ضخمة، بما يجعل المهرجان الوجهة المثالية لعشاق التصميم والتجديد".

وأكد فراس أن ما يميز دورة هذا العام هو إدخال مجموعة من التجارب الجديدة كلياً التي تقدم قيمة أكبر وفرصاً أوفر، مثل "التخفيضات الكبرى" التي تصل إلى 90% لعطلة نهاية أسبوع واحدة، وعروض "اليوم الواحد" لدى أبرز المتاجر، إضافة إلى أول تصفية على منصات التجارة الإلكترونية للأثاث والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية.

وحول أبرز التخفيضات التي يمكن أن يتوقعها المتسوقون، وهل هناك علامات تجارية أو قطاعات رئيسية مستهدفة مثل الأثاث أو الإلكترونيات أو المستلزمات المنزلية قال نائب الرئيس بالإنابة - تقويم قطاع التجزئة والحملات الترويجية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: " يقدّم مهرجان دبي للمفروشات هذا العام واحدة من أضخم حملات الخصومات والعروض الترويجية على مستوى الإمارة، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 75% على منتجات أكثر من 100 علامة تجارية بارزة في قطاعات الأثاث، الأجهزة الإلكترونية، المستلزمات المنزلية والإكسسوارات الفاخرة. وتشمل قائمة المشاركين نخبة من الأسماء العالمية والإقليمية مثل كريت آند باريل، بلومينغديلز هوم، ذا وايت كومباني، آيكيا، هوم بوكس، جاكيز، إي سيتي، وغيرها الكثير، بما يضمن تنوعاً يلبّي مختلف الأذواق والاحتياجات".

وأضاف فراس: "يتيح عرض تسوق وامسح واربح في مهرجان دبي للمفروشات هذا العام فرصة رائعة لخمسة متسوقين لتحويل أحلام التصميم الداخلي الخاصة بهم إلى حقيقة مع جائزة بقيمة 20000 درهم لتجديد أجواء منازلهم عند إنفاق 500 درهم أو أكثر داخل المتاجر المشاركة في جميع أنحاء المدينة".

مزيد من القيمة

وأكد أنه لإضفاء مزيد من القيمة، يتيح المهرجان فرصاً حصرية للفوز بجوائز ومكافآت فورية، من أبرزها حملة "امسح واربح" مع إيماكس التي تقدم جوائز بقيمة تصل إلى 50 ألف درهم، بالإضافة إلى قسائم تخفيضات وجوائز كبرى تشمل أحدث الأجهزة المنزلية. كما يمكن لمستخدمي برنامج الولاء تيكت من دبي القابضة مضاعفة نقاطهم واسترداد مبالغ نقدية في آلاف المواقع داخل الدولة، ما يجعل تجربة التسوق أكثر متعة وفائدة، مشيراً إلى أنه بذلك، يجمع المهرجان بين التخفيضات الكبرى، العروض التفاعلية، وبرامج الولاء الذكية، ليمنح المتسوقين تجربة استثنائية تشمل القيمة، التنوع، والمتعة في آن واحد.

وأشار فراس إلى أن مهرجان دبي للمفروشات يساهم بدور محوري في تحريك عجلة قطاع التجزئة وتعزيز مكانة دبي كإحدى أبرز وجهات التسوق العالمية، مؤكداً أن المهرجان لا يقتصر على كونه منصة للعروض والتخفيضات فحسب، بل يشكّل محفزاً رئيسياً للنشاط التجاري عبر إشراك مراكز التسوق والمتاجر الكبرى في مختلف أنحاء الإمارة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على حجم المبيعات والإقبال الجماهيري، قائلاً: "باعتباره مبادرة استراتيجية تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، يوفّر المهرجان بيئة مثالية لربط العلامات العالمية والمحلية بالمتسوقين، ويعزز من ثقة الشركاء في قوة سوق دبي وقدرته على استقطاب الزوار والمستثمرين. كما أنه يتماشى مع رؤية دبي في ترسيخ موقعها كوجهة للتجزئة والسياحة، عبر توفير تجارب تسوّق مبتكرة تضيف قيمة اقتصادية واجتماعية على حد سواء.

رؤية طموحة

وأضاف فراس: يمثل إطلاق مركز المنزل الذكي في دبي فستيفال بلازا إضافة نوعية لمهرجان دبي للبيت، ويعكس الرؤية الطموحة لدبي في ربط التكنولوجيا المتطورة بأسلوب الحياة العصري. فنحن نؤمن أن مستقبل المنازل لا يقتصر فقط على التصميم والأثاث، بل يتجاوز ذلك ليشمل حلولاً مبتكرة تعزز الراحة والكفاءة وتجعل الحياة اليومية أكثر ذكاءً وسلاسة، من خلال هذا المركز، نتيح للزوار فرصة استشراف ملامح المستقبل، حيث يمكنهم تصميم غرف أحلامهم عبر جدار رقمي تفاعلي، والاستفادة من تقنيات المسح الضوئي والواقع المعزز لاكتشاف الإمكانات اللامحدودة للمنازل الذكية. كما تمنح الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجربة استثنائية في التخصيص التنبؤي وحلول التصميم الداخلي الافتراضي، بما يلبي احتياجات كل فرد بطريقة مبتكرة ومتكاملة.

وواصل: "لا يقتصر المركز على الجانب التكنولوجي فحسب، بل يضم تجارب ترفيهية وأنشطة عائلية تضيف أجواءً من المرح والتفاعل، مما يجعل من دبي فستيفال بلازا محطة رائدة للحياة الذكية وحلول المنازل المستقبلية. نحن على ثقة أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوق والابتكار، وفي الوقت نفسه تمنح المتسوقين والزوار تجربة لا تُنسى خلال المهرجان.

وكانت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للمفروشات قد أعلنت عن تقديم قيمة استثنائية لعشاق التصميم، والباحثين عن العروض، ومحبي التسوق، والساعين إلى تملك منازلهم الخاصة للمرة الأولى في المدينة من خلال إطلاق العروض اليومية، المبادرة الفريدة التي يتم تنظيمها لأول مرة في الدورة الحالية للمهرجان، وتضم سلسلة من العروض السريعة والمفاجئة على مستلزمات المنزل، والأجهزة الإلكترونية الأساسية لدى أبرز العلامات التجارية في جميع أنحاء المدينة من 8 وحتى 16 أكتوبر الجاري.

ويكشف المهرجان عن عرض حصري جديد يومياً، حيث يسري كل عرض لمدة يوم واحد وفي موقع واحد فقط، وذلك من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية. وسوف يتم الإعلان عن كل من العروض اليومية من مهرجان دبي للمفروشات قبل 24 ساعة فقط من انطلاقه عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان ومن خلال الحساب على إنستغرام وتيك توك.