«مالية عجمان» تطلق النسخة المحدثة من «توريد» لرفع كفاءة المشتريات الحكومية

أطلقت دائرة المالية في عجمان النسخة المحدثة من منصة «توريد» لتشكل نقلة نوعية في آليات التعامل مع الموردين، حيث أصبحت المنصة وجهة موحدة تتيح لهم كافة الخدمات والإجراءات في مكان واحد، وتمكّنهم من إنجازها إلكترونياً بكل سهولة، بما يدعم مسيرة التحوّل الرقمي في الإمارة.

وقال مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «تلتزم الدائرة بتطوير منظومة عمل رائدة تلبي تطلعات جميع الأطراف، وتسهم في تقديم قيمة مضافة للمعنيين.

ويمثل إطلاق النسخة المحدثة من منصة «توريد» خطوة استراتيجية ضمن جهودنا لتعزيز التحوّل الرقمي في إمارة عجمان، وتقديم تجربة متكاملة للموردين تسهم في رفع مستوى الشفافية والكفاءة في إدارة المشتريات الحكومية».

وأضاف: «نحرص، في الدائرة، على تبنّي أحدث الحلول الرقمية التي تواكب تطلعات القيادة الرشيدة وتدعم الموردين من خلال توفير بيئة أعمال مرنة وسلسة تسهّل التعامل مع الجهات الحكومية كافة، وتسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في الإمارة وتعزيز تنافسيتها، بما ينسجم مع أهداف رؤية عجمان 2030».

وتوفر النسخة المحدثة من منصة توريد مجموعة متكاملة من الخصائص الاستراتيجية التي تعزز كفاءة العمليات، وترفع جودة الخدمات المقدمة للموردين، عبر تمكينهم من تقديم عروض الأسعار للمناقصات والممارسات، وإصدار الفواتير إلكترونياً، بما يسهم في تسريع إجراءات التحصيل وضمان دقة العمليات.