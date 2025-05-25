93 مليار درهم سوق مطاعم الخدمة السريعة في الإمارات بحلول 2033

توقّع تقرير حديث صادر عن منصة «ريسيرش آند ماركتس»، أن يشهد سوق مطاعم الخدمة السريعة في الإمارات نمواً استثنائياً، حيث يُتوقع أن يرتفع حجمه من 5.25 مليارات دولار (19.2 مليار درهم) في 2024، إلى 25.36 مليار دولار (93 مليار درهم) بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 19.2 %، خلال الفترة من 2025 إلى 2033.

ويعزى هذا النمو السريع إلى عدة عوامل، أبرزها التوسع العمراني المتسارع، وارتفاع الطلب على الأطعمة السريعة والمريحة، إلى جانب اتساع حضور العلامات التجارية العالمية والمحلية في السوق. ويستفيد هذا القطاع الحيوي من التنوع الكبير في التركيبة السكاني.

حيث يشكل المقيمون من مختلف الجنسيات شريحة واسعة من المستهلكين، إلى جانب النشاط السياحي المتنامي في الدولة. كما ساهمت التحوّلات الرقمية، من خلال تطبيقات توصيل الطعام والدفع اللاتلامسي، في تعزيز وتيرة توسع السوق بشكل لافت.

ويشير التقرير إلى أن نمط الحياة السريع، وزيادة الدخل القابل للإنفاق، وانتشار مراكز التسوق والترفيه، كلها عوامل ساهمت في تعزيز حضور مطاعم الخدمة السريعة. كما لعبت خطة دبي الحضرية 2040، دوراً في تعزيز جودة الحياة، وربط التنمية العمرانية بالأولويات الاقتصادية، ما خلق بيئة داعمة لقطاع الأغذية السريعة.

ويُعزز دور المنصات الرقمية، مثل طلبات، ديليفرو، وزوماتو، من الوصول السهل إلى خدمات الطعام، عبر التوصيل السريع والعروض الترويجية، ما دفع العديد من العلامات التجارية للاستثمار في المطابخ السحابية، وتوسيع شبكات التوصيل الخاصة بها. ويلعب قطاع السياحة دوراً محورياً في نمو السوق، إذ تُعد الإمارات وجهة عالمية، تستقطب ملايين الزوار سنوياً.