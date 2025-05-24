«مجتمع رواد» يعزز شراكة المشاريع الوطنية مع 20 جهة خاصة

نظمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» التابعة بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، في منطقة الجادة فعاليات النسخة الأولى من مبادرة «مجتمع رواد»، وتجمع المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، من خلال توفير مساحات مخصصة لها، لعرض خدماتها لصالح رواد الأعمال، ما يسهم في خلق وتعزيز الشراكة بين المشاريع، وهذه الجهات في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الإمارة، والتوسع في تحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات والمزايا والفرص، التي يقدمها القطاع الخاص في مختلف الأنشطة والمجالات.

شارك في المبادرة 20 شركة ومؤسسة عاملة في مجال الخدمات المصرفية والتسويق وخدمات الموارد البشرية، إلى جانب الأنشطة المالية المرتبطة بخدمات إعداد دراسات الجدوى، وإدارة الحسابات وخدمات التجارة الإلكترونية.

حضر افتتاح المبادرة فاطمة آل علي، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، بالتكليف، إلى جانب أكثر من 70 من رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدد من المشاريع المنضمة إلى عضوية المؤسسة والشباب المهتمين بقطاع ريادة الأعمال.

وقالت: يهدف «مجتمع رواد» إلى توفير منصة نشطة لربط أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع شركات القطاع الخاص، والاطلاع على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها، وبما يسهم في تطوير هذه المشاريع، والحصول على العروض التنافسية، وإبرام العقود النوعية في العديد من المجالات من بينها ما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية والتسويقية.

وثمنت مشاركة الشركات في النسخة الأولى من المبادرة، ما يؤكد العلاقة الوثيقة بين القطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال ودورها المحوري في توفير الخدمات المتميزة بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية، وبالاستناد إلى الرصيد الواسع والمتنوع من الخبرات والمعارف والتقنيات والخبرات، التي تتمتع بها مؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات وصولاً إلى تحقيق القيمة المضافة لدى الطرفين وبلوغ أهدافهما الاستراتيجية وتحريك الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأكدت أن المبادرة شكلت فرصة مثالية للترويج للمشاريع الأعضاء وتنمية إيراداتهم، من خلال فتح المجال للتعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب تعريف الأعضاء بالشركات التي عرضت خدماتها، وستساعد فريق عمل المؤسسة لبناء قواعد محدثة لأفراد المجتمع العاملين والمهتمين في قطاع ريادة الأعمال داخل الإمارة وخارجها.