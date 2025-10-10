«المركزي» يبحث مع البنوك آليات تعزيز تنافسية القطاع المصرفي

ناقش معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك في الدولة، بحضور معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، ومساعدي المحافظ والمسؤولين في المصرف المركزي، المستجدات التنظيمية والتشريعية، وتبادل الرؤى والأفكار بشأن الأولويات والمبادرات الاستراتيجية في القطاع المصرفي، وآليات تعزيز تنافسية القطاع.

وأشاد المجتمعون بالجهود والمبادرات الرامية إلى تطوير القطاع المالي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

واستعرض المصرف، وفق بيان صحفي صدر أمس خلال اللقاء، مجريات تنفيذ المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون»، الهادفة إلى زيادة كفاءة المعاملات المالية عبر تمكينها بخصائص وقدرات تسهم في تسريع عمليات الدفع المحلية، وتحفيز الابتكار في القطاع المالية.

وتم خلال اللقاء بحث التقدم المحرز في المكانة الريادية للدولة مركزاً رائداً للابتكار والمدفوعات الرقمية، عبر استعراض مؤشرات أداء نظم الدفع ومرونتها وفاعليتها، ومدى جاهزية المبادرات الأساسية لتعزيز البنية التحتية المالية.

وفي إطار استراتيجية الدولة للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال ناقش المجتمعون دور القطاع المصرفي في تطوير الصناعة المالية الإسلامية، وقيادة أنشطة التمويل الإسلامي العالمي، ومجالات تنمية قدرات المؤسسات المالية الإسلامية لترسيخ ريادتها العالمية، بالإضافة إلى الارتقاء بالأسواق المالية الإسلامية من خلال تنمية سوق الصكوك، وتدعيم أسواق رأس المال الإسلامية.

وعلى صعيد التطورات التي تشهدها المنطقة تم تبادل الأفكار والآراء حول المستجدات الراهنة في القطاع المالي المحلي، وتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى رفع مستوى كفاءة الخدمات المالية الموجهة للمتعاملين الأفراد وقطاع الأعمال.

وقال خالد بالعمى إنه تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، يحرص المصرف المركزي على التعاون الوثيق مع المؤسسات المالية المرخصة، وتنظيم اللقاءات الدورية لتوحيد الرؤى والأهداف، والارتقاء بمنظومة الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية في الدولة إلى آفاق أكثر تقدماً لإرساء الدور القيادي للقطاع المالي على المستوى الدولي.

وأضاف أنه من خلال هذا اللقاء نؤكد أولوياتنا الرئيسية التي تشمل تعزيز برنامج التحول الرقمي في القطاع المالي لدعم الأهداف الوطنية الطموحة، والتطلعات الاقتصادية للدولة، كما نقدر جهود البنوك والمؤسسات المالية المرخصة من أجل الارتقاء بالقطاع المصرفي والمالي للإمارات.