عبدالعزيز بن حميد يترأس اجتماع مجموعة جذب الاستثمار الأجنبي بعجمان

ترأس الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، العضو المفوض بمتابعة أعمال مجموعة «عمل جذب واستقطاب الاستثمارات إلى إمارة عجمان»، اجتماع المجموعة، الذي استعرض خطة عمل المجموعة ومراحل تنفيذها ومسارات فرق العمل المختلفة.

حضر الاجتماع الشيخ سلطان بن محمد بن راشد النعيمي، رئيس المجموعة، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، وذلك في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري.

وناقش الاجتماع أبرز الإنجازات، خلال الفترة الماضية، وخطة العمل المستقبلية والمخرجات المتوقعة للفترة المقبلة، التي تركز على تسريع وتيرة التنفيذ، وتعزيز التعاون المؤسسي، مع التركيز على المبادرات الفاعلة، التي تدعم جهود الإمارة في استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية.