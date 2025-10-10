«أبوظبي الوطنية للتأمين» تفوز بجائزتين في «نافس»

حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إنجازاً جديداً بفوزها بجائزتين مرموقتين في حفل توزيع جوائز «نافس» - الدورة الثالثة (2024 - 2025)، الذي أقيم برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وحصلت الشركة على جائزة المركز الأول ضمن فئتها في قطاع التأمين في دولة الإمارات، إضافة إلى جائزة الفئة الذهبية تقديراً لجهودها الاستثنائية في دعم التوطين وتمكين المواهب الوطنية.

وقال الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيه ودعم من القيادة الرشيدة، تواصل المضي قدماً في رؤية استراتيجية تعكس التزامها العميق في وضع التوطين في صميم التنمية الوطنية المستدامة والقدرة التنافسية الاقتصادية.

ونحن في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين فخورون بالمساهمة في هذه الرؤية من خلال رعاية وتمكين المواهب الإماراتية باعتبارها الأساس للنمو والمرونة على المدى الطويل.

ويُعد حصولنا على جائزتين في حفل توزيع جوائز نافس إنجازاً نفخر به ودليلاً على جهودنا المستمرة لمواءمة أعمالنا مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

ويؤكد هذا التكريم دورنا في دعم التوجه الاستراتيجي للدولة وضمان استمرار الإماراتيين في قيادة تقدم قطاع التأمين والقطاع الخاص بشكل عام».