مجلس سيدات أعمال عجمان ينظم ملتقى «نون العطاء الريادي»

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان، التابع لغرفة عجمان ملتقى «نون العطاء الريادي»، بحضور الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وبمشاركة أكثر من 120 رائد ورائدة أعمال، بهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات وقصص النجاح بين أصحاب المشاريع الريادية، وإطلاق مبادرات مجتمعية مبتكرة، والتوعية بالحلول المصرفية التي تسهم في دعم المشاريع الناشئة، وتمكين رواد الأعمال.

وحضر الملتقى عائشة محمد الملا رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات، ومجلس سيدات أعمال عجمان، ومستشار وخبير ريادة الأعمال هزاع إبراهيم المنصوري، وعدد من المسؤولين وخبراء ريادة الأعمال والعمل المجتمعي، وأصحاب وصاحبات المشاريع، وذلك في منتجع شاطئ الزوراء ـ عجمان.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أن ملتقى «نون العطاء الريادي»، يشكل منصة تفاعلية، تجمع بين ريادة الأعمال والمسؤولية المجتمعية، من خلال تسليط الضوء على المشاريع الريادية ذات الأثر الإيجابي في المجتمع، ودعم أصحاب الأفكار المبتكرة، لتحويلها إلى مبادرات واقعية ومستدامة، تعزز الممارسات الاقتصادية المجتمعية الملهمة.

وأشارت إلى أن انعقاد الملتقى يأتي بالتزامن مع الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، بما يعكس حرص مجلس سيدات أعمال عجمان على الإسهام في تحقيق هذه الرؤية الوطنية، مشيرة إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز ثقافة العطاء والعمل التطوعي بين رواد الأعمال، وتمكين الكفاءات الشابة من توظيف ريادة الأعمال لخدمة التنمية المجتمعية، بما يواكب رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والاستدامة.

وأعلنت الدكتورة آمنة خليفة عن إطلاق مجلس سيدات أعمال عجمان لمبادرة «مجموعة عمل ريادة الأعمال الاجتماعية»، الهادفة إلى توفير منصة تجمع بين الجانب الربحي والأثر المجتمعي، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، موضحة أن المبادرة متاحة لكل من يمتلك الكفاءة والقدرة على المساهمة في خدمة المجتمع، والاستمرار والمشاركة في تنفيذ مشاريع تسهم في تحقيق التنمية، وتعزيز الأثر المجتمعي والاقتصادي.

وقالت إن إطلاق مبادرة «مجموعة عمل ريادة الأعمال الاجتماعية»، يتزامن مع الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، وتضم المبادرة باقة واسعة من البرامج التدريبية المتخصصة، التي تنفذ بالتعاون مع نخبة من الخبراء والجهات المعنية، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف بناء شبكة علاقات وشراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في إطلاق مشاريع ذات أثر اجتماعي ملموس، ويعزز مكانة إمارة عجمان في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية على مستوى الدولة.

ودعت رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، الحضور وكافة المهتمين بالعمل المجتمعي، إلى التسجيل والانضمام إلى المبادرة والمشاركة في تحقيق مستهدفاتها، والمتوائمة مع توجهات رؤية عجمان 2030، في بناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكن، يضمن تمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد في المساهمة في أجندة العمل الاجتماعي.

وتناولت جلسات الملتقى عدة محاور، منها محور «الابتكار من أجل المجتمع والاستدامة ـ ريادة الأعمال الاجتماعية والأثر المجتمعي»، والتي قدمها الدكتور خالد مقلد، حيث تناول مفهوم ريادة الأعمال الاجتماعية، ودورها في إحداث تغيير إيجابي ومستدام في المجتمع، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الابتكار كأداة فعالة لتحقيق الأثر، وتعزيز استدامة ونمو المشاريع الريادية، وتم استعراض مجموعة من التجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال.

وقدمت مريم المنصوري مدير ومؤسس شركة ريباوند «قصة نجاح»، حيث استعرضت خلالها رحلتها الريادية والتحديات التي واجهتها في تأسيس المشروع وتطويره، مؤكدة أهمية الإصرار والابتكار في تحقيق التميز، وداعية رواد الأعمال الشباب إلى تبنّي الأفكار الإبداعية القادرة على إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

وحول محور «مبادرات مجتمعية تصنع الفرق»، قدمت منى صقر المطروشي ـ مدير جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، عرضاً تضمن أبرز المبادرات المجتمعية التي أطلقتها الجمعية، مؤكدة دور هذه المبادرات في تعزيز الوعي المجتمعي، ودعم الفئات المستهدفة، وتسليط الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، لإحداث أثر إيجابي.

وقدم مصرف رويا الإسلامي جلسة نوعية، تناولت الفرق بين الحساب الشخصي وحساب الأعمال، وتم استعراض دور حساب الأعمال في تطوير المشاريع الريادية، والإجراءات والخطوات اللازمة لفتح الحساب، إلى جانب تقديم نصائح عملية لإدارة الحساب بشكل احترافي، بما يسهم في نمو الأعمال.