سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ تستضيفان مؤتمر التمويل المناخي بدبي 26 نوفمبر

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، بالشراكة مع سلطة النقد في هونغ كونغ، عن موعد انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر المشترك للتمويل المناخي، والتي سيقام هذه السنة في دبي، الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 26 نوفمبر.

في هذا العام، يأتي المؤتمر المشترك، الذي يعد المبادرة الرائدة للشراكة ما بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ الهادفة نحو دعم وتمكين التمويل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا تحت شعار «رسم ملامح الغد: تسخير التمويل الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة»، ويجسد الالتزام المشترك لكل من دبي وهونغ كونغ، بصفتهما اثنتان من أكثر المراكز المالية البارزة والأكثر تأثيراً على مستوى العالم، في صياغة مستقبل النظام المالي العالمي من خلال احتضان الابتكار وتعزيز المرونة والتعاون العابر للحدود.

وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «بينما نتطلع إلى القادم، تأتي شراكتنا مع سلطة النقد في هونغ كونغ تجسيداً لإلتزامنا المشترك الراسخ بتشكيل منظومة مالية عالمية تطلعية تتسم بالترابط والمرونة.»رسم ملامح الغد«ليس شعاراً وحسب، بل هو دعوة للعمل بما يتماشى مع طموحات أجندة دبي الاقتصادية»D33«لتعزيز التمويل المستدام والابتكار على نطاق عالمي».

وأضاف إيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ بالقول: «المؤتمر المشترك للتمويل المناخي مع سلطة دبي للخدمات المالية يمثل خطوة مهمة أخرى نحو تعزيز الممر الاقتصادي بين آسيا والشرق الأوسط لتسهيل تدفق رأس المال وتبادل المعرفة من أجل دعم التنمية المستدامة في منطقتنا ومختلف أنحاء العالم، والاستفادة من الدور الجوهري لكل من هونغ كونغ ودبي كمركزين رائدين للأعمال المالية والابتكار. نتطلع لمواصلة ترسيخ التعاون القائم مع سلطة دبي للخدمات المالية في مجال تمويل المناخ وغيره من المجالات».

يتخلل المؤتمر جلسة حوارية بين مارك ستيوارد وداريل تشان، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، تتناول الكيفية التي يُمكن بها للابتكار التكنولوجي والأطر التنظيمية وسبل التعاون بين القطاعات من إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للتمويل المناخي – مما يُحفز تدفقات رأس المال نحو المشاريع المستدامة ويُسرع من عملية التحول العالمي نحو الحياد المناخي. وسيشارك كذلك متحدثون بارزون في جلسات نقاشية حول مواضيع متعددة مثل فرص تحويل الممر بين آسيا والشرق الأوسط إلى ممر أخضر، وقوة الترميز في دفع عجلة التحول المناخي. سيتضمن المؤتمر أيضاً عرضاً تفصيلياً لمخرجات البحث المشترك بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ حول دور الديون المستدامة في توسيع نطاق تمويل المناخ بالأسواق الناشئة.

الشركاء الاستراتيجيون للمؤتمر هم سلطة مركز دبي المالي العالمي، التي تعمل على مواصلة ترسيخ الممارسات المُستدامة ضمن مجتمع المركز ونسيج عملياتها الأساسية لتعزيز المسؤولية البيئية، وناسداك دبي، المركز الرائد للصكوك الخضراء والتمويل الإسلامي المُستدام، مستقطب المستثمرين العالميين الذين يحرصون على الحث للنمو الاقتصادي المسؤول بيئياً.

ومن خلال جمع صُناع القرار، وقادة القطاع المالي، والمستثمرين العالميين في مكان واحد، سيكون المؤتمر بمثابة منصة لاستكشاف قدرة الاستشراف التنظيمي والتقدم في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل المُستدام على إرساء أنظمة مالية أكثر شمولاً ومرونة.