الشركات العالمية تستعد لإطلاق أحدث منتجاتها المبتكرة في «جيتكس جلوبال»

تستعد الشركات العالمية لاطلاق أحدث منتجاتها المبتكرة في «جيتكس جلوبال»، وكشفت إبسون العالمية التكنولوجية عن أحدث مجموعة من منتجاتها، خلال حفل حصري لوسائل الإعلام جرى تنظيمه في «كراسوتا» في العنوان دبي داون تاون، وبالتجربة المميزة على مستوى الحواس والمذاق، التي يقدمها إلى رواد قاعاته الشبيهة بصالات سينمائية فاخرة.

وتم تزويد المكان بـ20 جهاز عرض ضوئي من سلسلة (PU-Series) كل منها مخصص لضيف واحد، ما يقدم تجربة فريدة تجمع بين السردية البصرية الفريدة والمطبخ الفاخر والتقنيات المتطورة لشركة إبسون، وكل ذلك في أجواء غامرة.

واستعرضت إبسون خلال الحدث نماذج الطابعات النافثة للحبر المخصصة للأعمال مثل (L4360) و(L6360) و(L6370) و(L6376) و(L6390) والمصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية لأماكن العمل، إذ تحتوي على مجموعة من التحديثات مثل سرعات طباعة أكبر، وعمر افتراضي أطول، وواجهات استخدام أفضل، كما يسهم تصميمها الأنيق والكفاءة الأكبر في استهلاك الحبر في جعلها خياراً مثالياً، وسهل التركيب في المكاتب.

كما استعرضت إبسون خلال الحفل أجهزة العرض الضوئي EF-21 وEF-22 من خط منتجات EpiqVision المتميزة، التي جرى إطلاقها العام الماضي خلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال».

وقالت غراسيا صباغ، المدير الإقليمي لوحدة الأعمال لدى إبسون لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا ووسط وغرب آسيا: «يعتبر الابتكار ركناً جوهرياً في كل ما نقوم به في إبسون، بدءاً من إحداث تحول في مهام الطباعة اليومية في المؤسسات، وصولاً إلى تحديد معالم السرديات البصرية، من خلال العرض الضوئي الغامر. ونحن فخورون بموقعنا الرائد في هذه التقنيات التي لا تقدم أداء متميزاً فحسب، بل تشكل مصدر إلهام للكثيرين. لقد استعرضنا اليوم كيفية دمج حلولنا بسهولة في تجارب واقعية متنوعة سواء في قاعات الاجتماعات الرسمية أو على موائد العشاء الفاخرة».

وتجدر الإشارة إلى أن «إبسون» قامت في وقت سابق من العام الجاري بإطلاق مركز الابتكار الخاص لها في مدينة دبي للإنتاج باستثمار تجاوزت قيمته مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف إعادة تصور الكيفية، التي تسهم من خلالها التكنولوجيا المتطورة في بناء مستقبل أفضل.

ويتم استخدام حلول إبسون في العديد من المعالم الشهيرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل مطعم كراسوتا لتعزيز التجارب الغامرة.