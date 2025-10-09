«استيراد كابيتال ليمتد» لإدارة الأصول تُدشن أعمالها في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت شركة استيراد الاستثمارية «استيراد» عن الإطلاق الرسمي لشركة استيراد كابيتال ليمتد «استيراد كابيتال»، وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول من الفئة 3A تم تأسيسها حديثاً في مركز دبي المالي العالمي، ومرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

ويأتي هذا الإطلاق كخطوة استراتيجية محورية في مسيرة «استيراد» التوسعية على الصعيد الإقليمي، وتأكيداً على طموحها في تعزيز حضورها في الأسواق المالية الرئيسية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتم تأسيس «استيراد كابيتال» لتكون بمثابة منصة استثمارية إقليمية، مما يُجسد التزام «استيراد» الراسخ بتعزيز حضورها في أحد أبرز المراكز المالية نشاطاً بالمنطقة. وسيشكل المكتب الجديد في مركز دبي المالي العالمي بوابةً لعقد شراكات استراتيجية، وسيتيح وصولاً أفضل إلى أسواق رأس المال العالمية والفرص الاستثمارية الواعدة.

وبهذه المناسبة، صرح أحمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة استيراد الاستثمارية ورئيس مجلس إدارة استيراد كابيتال، قائلاً: «يعد إطلاق «استيراد كابيتال» خطوة مفصلية في مسيرة نمونا، ويجسد رؤيتنا بعيدة المدى لوضع «استيراد» في مصاف المنصات الاستثمارية الإقليمية الرائدة. إن مركز دبي المالي العالمي يوفر منظومة تشريعية ومالية عالمية المستوى، وهذا التوسع الاستراتيجي سيتيح لنا فرصة التعاون الوثيق مع نخبة منتقاة من العائلات وكبار المستثمرين، فضلاً عن توطيد علاقاتنا مع الشركاء الدوليين واقتناص فرص استثمارية جديدة في قطاعات الملكية الخاصة والعقارات والاستثمارات البديلة بدولة الإمارات العربية المتحدة».

وينسجم تأسيس «استيراد كابيتال» مع استراتيجية النمو التي تتبناها شركة استيراد الاستثمارية، والهادفة إلى توسيع بصمتها الإقليمية مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والانضباط الاستثماري. وبالاعتماد على البيئة التشريعية والتنظيمية المتقدمة التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى شبكة علاقاته الدولية الواسعة، تسعى الشركة إلى تعزيز قدرتها على استقطاب الصفقات، والإسراع في توظيف رؤوس الأموال، وتلبية الاحتياجات الاستثمارية للشركاء الاستراتيجيين الراغبين في الدخول في استثمارات مشتركة إلى جانب شركة استيراد الاستثمارية.

وسيتمحور تركيز شركة «استيراد كابيتال» حول إيجاد وهيكلة وإدارة الفرص الاستثمارية ضمن فئات أصول متنوعة، بما في ذلك الملكية الخاصة والقطاع العقاري وغيرها من الاستثمارات الاستراتيجية، وذلك تماشياً مع الفلسفة الاستثمارية الصارمة التي تتبناها شركة «استيراد».