«نافس» تكرم مصرف عجمان لريادته في تمكين الكفاءات الوطنية

أعلن مصرف عجمان عن فوزه بالمركز الأول في فئة الشركات المتوسطة، ضمن جوائز «نافس» المرموقة، تكريماً لدوره الريادي في تعزيز التوطين، وتوفير مسارات مهنية مستدامة للمواهب الوطنية في القطاع المصرفي، ويجسد هذا الإنجاز الاستراتيجية طويلة المدى للمصرف في وضع الكفاءات الإماراتية في صميم مسيرته للنمو والتحول، حيث يُنظر إلى التوطين بوصفه أولوية وطنية ومحركاً للتنافسية والابتكار.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «يجسد هذا التكريم قناعتنا الراسخة بأن التوطين يتجاوز كونه مجرد التزام قانوني ليصبح استراتيجية جوهرية متجذرة في قيمنا، فهو واجب استراتيجي وركيزة أساسية، تعزز من قوة مؤسستنا وقدرتها على دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن فخورون برؤية المصرفيون الإماراتيون يزدهرون في جميع أنحاء المؤسسة، ويقودون الابتكار، ويسهمون في تحقيق رؤية وطنية متميزة للتقدم المالي».

ويعكس هذا التكريم أثر النهج المنهجي لمصرف عجمان في تطوير الكفاءات الوطنية، فمن خلال مبادرات مثل برنامج «إثراء» أرسى المصرف مسارات واضحة للنمو المهني للإماراتيين، تجمع بين التدريب المتخصص، والإرشاد الوظيفي، والتعرض لمهام استراتيجية. ويشكل المواطنون حالياً حضوراً متزايداً في المستويات الإدارية الوسطى والعليا، في انعكاس لرؤية المصرف طويلة الأمد وتعاونه الوثيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».

وعلقت هند إسماعيل العلي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مصرف عجمان: «لقد كان «نافس» محفزاً رئيسياً في رحلتنا لتعزيز التوطين، موفراً لنا الأدوات والهياكل التي تمكن الكفاءات الوطنية من النمو والتميز، بما يعكس التزامنا بإرساء قيمة مستدامة لموظفينا ولمصرف عجمان على حد سواء».

ويؤكد مصرف عجمان التزامه بمواصلة دعم أجندة الدولة في تطوير رأس المال البشري الوطني، وتعزيز منظومة مالية أكثر استدامة وقدرة على المنافسة.