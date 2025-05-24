" التنمية السياحية بعجمان" توقع مذكرة تفاهم مع التنمية الثقافية والسياحية في تشونغتشينغ الصينية

وقعت دائرة التنمية السياحية في عجمان ولجنة التنمية الثقافية والسياحية في بلدية تشونغتشينغ بجمهورية الصين الشعبية بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ، مذكرة تفاهم، في إطار جهود الإمارة لتعزيز حضورها الدولي وترسيخ علاقاتها الاستراتيجية مع المدن العالمية الرائدة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الصين (تشونغتشينغ) والإمارات لتعزيز التجارة والاستثمار، المنعقد تحت شعار "رؤى متماثلة وآفاق مشتركة".

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي أبرمتها حكومة عجمان مع نظيرتها في بلدية تشونغتشينغ، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة في مجالات متعددة، من أبرزها السياحة والثقافة، ما يعكس الرؤية المتكاملة التي تتبناها الإمارة لتنفيذ مستهدفات "رؤية عجمان 2030"، الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والتكامل الدولي.

وتهدف المذكرة إلى تفعيل قنوات التبادل السياحي والثقافي، وتطوير برامج ومبادرات مشتركة تُعزّز من تنافسية الوجهتين على الخارطة العالمية، وتسعى إلى دعم المبادرات النوعية في مجالات الترويج السياحي، وتطوير المنتجات والخدمات، وتبادل الوفود والمشاركة في الفعاليات التخصصية، بما يُسهم في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين والزوار على حدّ سواء.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن توقيع المذكرة يأتي ضمن رؤية قيادة الإمارة في الانفتاح على الشراكات العالمية، واستكشاف فرص التكامل مع المدن ذات الثقل السياحي والثقافي.

وقال: "نسعى من خلال الاتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون مع بلدية تشونغتشينغ، بما يخدم مصالح الطرفين، ويساهم في تطوير منظومة السياحة المستدامة، وتعزيز التفاهم الثقافي، وبناء علاقات مؤسسية طويلة الأمد ترتكز على التبادل المعرفي والخبراتي".

وأوضح أن الاتفاقية تمثل إضافة نوعية لمسيرة التعاون الدولي التي تقودها الدائرة، مؤكداً التزامها المستمر بتطوير قطاع السياحة في الإمارة وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يتماشى مع تطلعات عجمان نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وانفتاحاً.

ويعكس هذا التعاون، حرص الجانبين على تعميق أواصر الصداقة والتعاون العملي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ظل ما تمثله الصين من شريك استراتيجي رئيس لدولة الإمارات في مختلف القطاعات، وعلى رأسها السياحة والثقافة والاستثمار.