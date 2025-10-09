«طيران أبوظبي» توقع 5 اتفاقيات تعاون مع مصر

أعلنت مجموعة شركات طيران أبوظبي، عن توقيع خمس مذكرات تفاهم استراتيجية مع وزارة الطيران المدني المصرية، وشركاتها التابعة، وذلك خلال زيارة رسمية لوفد مصري رفيع المستوى إلى أبوظبي، برئاسة الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني المصري.

وشارك الوفد المصري رؤساء الشركات التابعة للوزارة، ومن بينهم: رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ورئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، ورئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، ورئيس الشركة المصرية للمطارات، ورئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، بهدف تعزيز التعاون، وتطوير مجالات خدمات الطيران المدني بين الإمارات ومصر.

وحضر حفل توقيع مذكرات التفاهم عدد من كبار المسؤولين، ومنهم: سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنصور الملا نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي القابضة، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني المصري، وعصام الدين عاشور سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات، والمحاسبة أماني متولي عبد الرحمن الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني المصرية، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وقد كان في استقبال الوفد محمود الحاي الهاملي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات طيران أبوظبي، وشملت الزيارة جولة ميدانية، وعرضاً تعريفياً موسعاً حول أنشطة المجموعة ومرافقها، من أبرزها: شركة رويال جت، وشركة الاتحاد للطيران الهندسية، وشركة ماكسمس للطيران، بالإضافة إلى مطار زايد الدولي، وأكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران، ومركز الشيخ زايد للملاحة الجوية.

وفي اليوم الثاني من الزيارة، جرى توقيع خمس مذكرات تفاهم، عززت أطر التعاون الاستراتيجي بين الجانبين. فقد اتفقت شركة رويال جت مع الشركة المصرية للمطارات، على تطوير وتشغيل صالات الطيران الخاص وكبار الشخصيات، وإدارة عمليات طيران رجال الأعمال.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وشركة الاتحاد للطيران الهندسية في مجالات الصيانة والإصلاح والعمرة، ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة.

ومن جانب آخر، أبرمت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، اتفاقية تعاون مع مركز طيران أبوظبي للتدريب، لتطوير البرامج التدريبية الأساسية والمتقدمة، وتبادل الكفاءات، والاستخدام المشترك لأجهزة المحاكاة.

كذلك، اتفقت شركة جال مع مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، على تقديم حلول لوجستية متكاملة، تشمل توريد قطع الغيار والنقل والتخزين والتوزيع، مع دراسة إنشاء مركز إقليمي لتوريد قطع الغيار في مصر، يخدم الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

أما الاتفاقية الخامسة، فقد جمعت بين شركة ماكسمس للطيران، وشركة مصر للطيران للشحن الجوي، بهدف تعزيز خدمات الشحن والقدرات اللوجستية، وإطلاق مسارات جديدة للتوسع الإقليمي والدولي، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية.

وتغطي هذه المذكرات مجالات متعددة، تشمل: تطوير وإدارة المطارات، أعمال الصيانة والإصلاح والعمرة، وتعزيز سلامة الطيران، وخدمات الطيران الخاص وكبار الشخصيات والخدمات اللوجستية، وتدريب الطيارين والكوادر الفنية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك.