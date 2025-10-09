مجموعة موانئ أبوظبي و«ميرا للتطوير» تُبرمان صفقة بيع أرض لمجتمع مخطط متكامل بقيمة 55 مليار درهم في أبوظبي

وقعت شركة «ميرا للتطوير» اتفاقية بيع وتطوير نهائية للأراضي مع مجموعة موانئ أبوظبي، الرائدة عالمياً في تمكين التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة، لإنشاء أحد أكثر المجتمعات المخطط لها تنوعاً وطموحاً في منطقة المعمورة بأبوظبي. يمثل المشروع استثماراً إجمالياً يزيد عن 55 مليار درهم على مدار العقد المقبل، مع توقع إتمامه على مراحل خلال فترة زمنية تمتد لعشر سنوات.

ويُعد هذا المشروع تحفة من توقيع «ميرا للتطوير»، حيث سيضم مجتمعاً سكنياً وتجارياً متنوعاً يعكس التعاون مع علامات تجارية عالمية في مجالات الموضة والضيافة ونمط الحياة. وقد صُمم المخطط الرئيسي ليكون مدينة عُليا خالية من السيارات، بما يضمن صفر حوادث مرورية ويحقق بيئة أكثر أماناً واستدامة. وباستخدام تقنيات الطاقة الشمسية المتقدمة التي تغطي الأسطح والواجهات وحتى الممرات المظللة، يهدف المشروع إلى تغطية ما يصل إلى 60% من احتياجاته من الطاقة بشكل مستدام.

وسيشمل المشروع شققاً سكنية وبيوتاً متلاصقة وفيلات، إضافة إلى فندقين فئة خمس نجوم، وملعب جولف من المستوى العالمي، ومجمع تجاري بمساحة ثلاثة ملايين قدم مربع. كما تمثل البنية التحتية الاجتماعية عنصراً جوهرياً في المشروع، مع جامعتين، وثلاث مدارس دولية، وثماني رياض أطفال، وثلاثة مساجد، ومتحفين على مستوى عالمي.

وقال القبطان محمد جمعة الشامسي، المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "تتوافق هذه الاتفاقية التاريخية مع شركة ميرا للتطوير تماماً مع رؤية قيادتنا للنمو العمراني المستدام، ضمن خطة أبوظبي 2030 التي أُنشئت لإدارة نمو الإمارة بطريقة منظمة ومستدامة، وهذا المشروع يُعد تجسيداً مباشراً لمبادئها. بالتعاون مع ميرا للتطوير، نحن لا نطور مجرد قطعة أرض؛ بل نشكّل مجتمعاً سكنياً عالي الجودة يوفر تنوعاً اقتصادياً ويحقق قيمة اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل لأبوظبي".

ومن جانبه، قال تيمور مامايخانوف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ميرا للتطوير: "يسعدنا الشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي في هذا المشروع التحولي. موقع المعمورة استثنائي، ونحن ملتزمون بتطوير مجتمع مختلط الاستخدام يُعد علامة فارقة في جودة الحياة والمعايير السكنية في أبوظبي. رؤيتنا هي إنشاء وجهة حيوية وديناميكية تجمع بين المرافق السكنية والتجارية والترفيهية، وتوفر هذه الاتفاقية الأساس لتحقيق تلك الرؤية على أرض الواقع. لدينا ثقة كاملة في السوق العقارية المزدهرة في أبوظبي ونتطلع إلى تعاون ناجح مع مجموعة موانئ أبوظبي."

ويمثل موقع المعمورة موقعاً استراتيجياً بين أبوظبي ودبي على طول ممر E11، وسيتم ربطه قريباً بشبكة قطار الاتحاد. ومن المتوقع أن يصبح المشروع وجهة جديدة بارزة. كما أن حجم وطموح المخطط الرئيسي سيرتقي بمعايير تطوير المجتمعات في الإمارات، حيث يجمع بين مرافق عالمية المستوى في بيئة متكاملة ومتنوعة.

وتشتهر «ميرا للتطوير» بتقديم مساكن مجهزة بالكامل ومفروشة بالتعاون مع أبرز علامات الحياة العصرية، بما في ذلك Bentley Home، ETRO Home، ELIE SAAB، Jacob & Co.، Trussardi، وJohn Richmond . سواء كانت شقة سكنية شاهقة الارتفاع أو فيلا فاخرة جداً ضمن مجتمع مغلق، فإن كل عقار جاهز للسكن مباشرة، مع تصميم داخلي فاخر، وأجهزة منزلية متميزة، وخدمات على مستوى الفنادق، لتكون تجربة السكن متكاملة وسلسة لكل ساكن.

