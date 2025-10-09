غرفة تجارة دبي تنظم «منتدى مسؤولية الأعمال» بحضور 124 مشاركاً

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، منتدى مسؤولية الأعمال، وذلك بهدف بحث السبل الكفيلة بتعزيز التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية وتطوير مبادرات دعم المجتمع، وتوسيع نطاق الأثر الإيجابي للقطاع الخاص واستعراض أفضل الممارسات والخبرات.

ويأتي المنتدى ضمن إطار فعاليات مبادرة «الاستدامة 365» التي ينظمها مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي من 6 لغاية 30 أكتوبر الجاري. واستقطب الحدث 124 مشاركاً من شركات عاملة في مجموعة متنوعة من القطاعات.

ووفر المنتدى منصة حيوية لإجراء حوارات معمقة، واستعرض كذلك مبادرات غرفة تجارة دبي، ودورها في توسيع نطاق التفاعل المؤسسي لتعزيز دور الأعمال المسؤولة من خلال البرامج التي يقدمها مركز أخلاقيات الأعمال.

وشهد المنتدى جلسات حوارية ونقاشات معمقة، وشارك في فعالياته متحدثون من مؤسسة «دي بي ورلد الخيرية»، وفرجان دبي، وجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، ومؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية (جود).

وناقش المنتدى مجموعة واسعة من المواضيع شملت مجالات صحية، وثقافية، إلى جانب الأعمال الخيرية العالمية، والتي أكدت بمجملها على أهمية العطاء الاستراتيجي المنظم كأداة فعالة للتأثير الإيجابي على المجتمع. وتناولت المناقشات أيضاً أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق العمل الهادف على مستوى العالم، فيما أكد المشاركون على ضرورة تبني نهج محلي شامل يسهم في بناء مجتمعات مترابطة.

وعقد في إطار الحدث سلسلة من الجلسات التي ناقشت الدور التكاملي للمؤسسات الاجتماعية في دعم الجهود الوطنية، إلى جانب التأكيد على أهمية تطوير استراتيجيات تعزز الشمولية، والعمل التطوعي، والمشاركة المجتمعية؛ وتم استعراض نظرة المؤسسات تجاه تعريف مفهوم «المجتمع»، وأثر هذا التعريف المباشر على توجهاتها وأنشطتها.

وأتاح المنتدى منصة حوار بناءة حول سبل تعزيز التعاون الفعال بين مختلف القطاعات، مع التركيز بصورة رئيسية على استكشاف آليات التواصل وبلورة المقومات الأساسية التي تضمن نجاح الشراكات. وتطرقت النقاشات أيضاً إلى تطوير معايير جديدة تتخطى المؤشرات التقليدية لقياس مدى نجاح تمكين المجتمعات، وتقدير القيمة طويلة الأجل للتعاون المشترك بين القطاعات، وتحديد الأطر التي تضمن التكامل الأمثل بين مساهمات الأعمال الخيرية والمبادرات المجتمعية، لتحقيق أثر مستدام.

وعلى مدة عقدين من الزمن، لعب مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، دوراً محورياً في تعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة في الإمارة، كما يحرص على دعم وتحفيز الشركات على تبني المسؤولية الاجتماعية، بما يعزز أداءها وقدراتها التنافسية ويرتقي بمساهماتها المجتمعية والبيئية. ويوفر المركز مجموعة من المنصات والأدوات والخبرات المعرفية التي تساعد الشركات في دمج الحوكمة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن ممارساتها المؤسسية.