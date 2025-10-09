مهرجان دبي للمفروشات يواصل «العروض اليومية» لأبرز العلامات التجارية

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للمفروشات عن تقديم قيمة استثنائية لعشاق التصميم، والباحثين عن العروض، ومحبي التسوق، والساعين إلى تملك منازلهم الخاصة للمرة الأولى في المدينة من خلال إطلاق العروض اليومية، المبادرة الفريدة التي يتم تنظيمها لأول مرة في الدورة الحالية للمهرجان، وتضم سلسلة من العروض السريعة والمفاجئة على مستلزمات المنزل، والأجهزة الإلكترونية الأساسية لدى أبرز العلامات التجارية في جميع أنحاء المدينة من 8 وحتى 16 أكتوبر الجاري.

ويكشف المهرجان عن عرض حصري جديد يومياً، حيث يسري كل عرض لمدة يوم واحد وفي موقع واحد فقط، وذلك من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية. وسوف يتم الإعلان عن كل من العروض اليومية من مهرجان دبي للمفروشات قبل 24 ساعة فقط من انطلاقه عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان ومن خلال الحساب على إنستجرام وتيك توك. وعليه، ينصح بمتابعة هذه المنصات، للإطلاع على آخر المفاجآت والعروض المذهلة المفاجئة.

الجمعة 10 أكتوبر

تقدم مارثا ستيوارت تجربة تناول طعام استثنائية مع تخفيضات 70 بالمئة على تصاميم مختارة لأطقم العشاء، حيث يسري العرض لمدة يوم واحد فقط في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، ودبي هيلز مول.

ويقدم مهرجان دبي للمفروشات جوائز ضخمة، وعروضاً حصرية، ونقاط ولاء، ومكافآت استرداد نقدي، وعروض «انفق واربح»، وفعاليات جديدة كلياً، حيث تضفي العروض اليومية من المهرجان أجواءً ممتعة على أكبر احتفالية لتجارة تجزئة المفروشات على مستوى المدينة.

ويقام مهرجان دبي للمفروشات 2025 بدعم من الراعي الرئيسي بنك دبي التجاري، والشركاء الاستراتيجيين: مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، وفستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، بلوواترز، وابن بطوطة مول، وند الشبا مول، ونخلة جميرا مول، وذا آوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات)، وميركس للاستثمار (سيتي ووك، ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.