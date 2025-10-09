20 شركة مبتكرة في حاضنة الأعمال in5 ترسم معالم المستقبلٍ بـ «إكسباند نورث ستار»

تشارك حاضنة الأعمال in5 للشركات الناشئة ورواد الأعمال في معرض «إكسباند نورث ستار»، حيث تعتزم تسليط الضوء على أكثر من 20 شركة مبتكرة تحصل على دعمها وتستفيد من أحدث الابتكارات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي. وتأتي مشاركة حاضنة الأعمال in5، التي أطلقتها مجموعة تيكوم في عام 2013، في هذا الحدث العالمي الأكبر من نوعه للشركات الناشئة تأكيداً على التزامها بتوفير بيئة متكاملة تدعم نمو رواد الأعمال في دبي.

وتعكس مشاركة حاضنة الأعمال in5 في معرض «إكسباند نورث ستار» دورها الريادي في دعم الشركات الناشئة والمبتكرة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للتميز التكنولوجي والابتكار. وسوف يحظى زوار منصة حاضنة الأعمال in5، في المعرض الذي يقام في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2025 في «دبي هاربر»، بفرصة التواصل مع نخبة من أبرز الشركات الناشئة ضمن in5، التي ساهمت في توفير الدعم اللازم لأكثر من 1.000 شركة ناشئة في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم.

ومتحدثاً نيابة عن حاضنة الأعمال in5، أكد ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، أن الريادة في قطاع ريادة الأعمال تعتمد بشكل كبير على دعم رواد الأعمال وتمكينهم، مشيراً إلى أن حاضنة الأعمال in5 تحرص على توفير بيئة أعمال متكاملة تمكن الشركات الناشئة من تحقيق النمو والتوسع بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لريادة الأعمال.

وقال: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال، بفضل رؤيتها المستقبلية وبيئتها التنظيمية الداعمة ونهجها القائم على بناء الشراكات المثمرة. وتجسد النجاحات التي حققتها الشركات الناشئة ضمن حاضنة الأعمال in5 المكانة المتنامية لدبي وجهة مفضلة لتأسيس الأعمال وتوسيع نطاقها على المستويين الإقليمي والعالمي. ونؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة الاضطلاع بدور محوري في دعم وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

تصميم تجارب مبتكرة

سوف تسلط حاضنة الأعمال in5 من خلال معرض «إكسباند نورث ستار» الضوء على شركة «بَل بوي»، وهي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير البرمجيات كخدمة وتهدف إلى تحويل مجموعة مختارة من خدمات الضيافة إلى خدمات رقمية في تجربة متميزة من فئة الخمس نجوم، وشركة «كاسبر»، وهي منصة توفر حلول البناء لتسهيل عمليات شراء مواد البناء.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تستعرض حاضنة الأعمال in5 من خلال منصتها في معرض «إكسباند نورث ستار» شركة «جينز»، التي تسهل حصول المستثمرين من الأفراد والشركات على فرص تمويل موثوقة، بما يسهم في تسهيل دخول الشركات إلى السوق وتمكينها من توسيع نطاق أعمالها بسهولة وتزويدها بخيارات ثانوية للخروج من السوق. كما ستلقي in5 الضوء على منصة «ماي جيت باس»، التي تحدث نقلة نوعية في إدارة الزوار عبر دمجها السلس بتطبيق «UAE Pass»، وشركة «بريسين سولوشنز» التي تطمح إلى الارتقاء بتجربة تواصل الشركات مع المستهلكين عبر توفير تجارب سلسة قائمة على التكنولوجيا.

وتشكل هذه الشركات الناشئة نموذجاً غنياً ومتنوعاً من المواهب القائمة ضمن حاضنة الأعمال in5، بما يعكس الإمكانات الهائلة التي تملكها مثل هذه الشركات لدفع عجلة النمو الاقتصادي عبر تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية ضمن مختلف القطاعات. وتواصل حاضنة الأعمال in5 منذ إطلاقها في عام 2013 تسهيل فرص إبرام الشراكات وتوفير التوجيه والإرشاد والخدمات الاستشارية الضرورية لنخبة عالمية بارزة من رواد الأعمال والمبتكرين الراغبين بالانطلاق بأعمالهم من دبي نحو العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن حاضنة الأعمال in5 تحرص على تزويد الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم ببيئة مثالية للتقدم والنمو، وذلك من خلال مراكز الابتكار الخاصة بها والموجودة ضمن أبرز مجمعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم في دبي، مثل مدينة دبي للإنترنت وحي دبي للتصميم ومدينة دبي للإنتاج. وتضم قائمة العملاء الذين حصلوا على دعم حاضنة الأعمال in5 منصة «تابي» للشراء الفوري والدفع اللاحق وشركة «ديتيكتيوم» المتخصصة في مجال الرعاية الصحية والتي تعمل على تطوير اختبار «ريڤونكو»، وهو الاختبار الأول من نوعه لسكان المنطقة والذي يهدف إلى الكشف عن أنواع متعددة من مرض السرطان.

تدعو حاضنة الأعمال in5 زوار معرض «إكسباند نورث ستار» لمعرفة المزيد عن مبادراتها والتواصل مع الشركات الرائدة التي تسهم في ابتكار تكنولوجيا المستقبل، من خلال منصتها رقم (E30) في القاعة رقم (6) في «دبي هاربر».

تهدف حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم إلى دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة. تساهم مجموعة تيكوم منذ أكثر من عقدين بشكل كبير في تحقيق التطلعات الطموحة والأهداف الاقتصادية لإمارة دبي عبر مجمعات الأعمال العشرة المتخصصة التابعة لها. وتضم محفظة مجموعة تيكوم مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للعلوم وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.