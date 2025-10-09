موانئ دبي العالمية تطلق المرحلة الثانية لمقرها العالمي الجديد بمدينة إكسبو دبي

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) عن بدء المرحلة التالية من أعمال الإنشاء لمقرها العالمي الجديد في مدينة إكسبو دبي، وهو مبنى مؤلف من ثمانية طوابق يمثل أيقونة معمارية جديدة تعبر عن قيم الابتكار والاستدامة والمستقبل الذكي للتجارة العالمية.

وأقيم حفل خاص بمناسبة الانتهاء من أعمال الأساسات، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ونجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، والمهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي، ويجسد هذا الحدث الشراكة الاستراتيجية بين مؤسستين تمثلان رؤية دبي الطموحة على الساحة العالمية.

ومن المقرر إنجاز المشروع وافتتاح المقر الجديد في عام 2027، ليشكل محوراً رئيسياً للتواصل والتكامل العالمي في مدينة إكسبو دبي، ويرسخ معايير جديدة في تصميم بيئات العمل المستدامة على مستوى المنطقة. ويتميز المقر الجديد بامتداد معلق (كانتليفر) يبلغ 10.45 أمتار، يعد من بين أكثر المعالم الهندسية جرأة في المنطقة، ما يمنح المبنى إطلالة مستقبلية توحي بأنه معلق في الهواء فوق المساحات الطبيعية المحيطة بالموقع.

يمتد المبنى على مساحة 301.940 قدماً مربعاً، ويتسع لـ 850 موظفاً، ويستقبل نحو 2.000 زائر يومياً. وسيفتح الطابقان الأرضيان أبوابهما للجمهور، حيث يضمان مجموعة من المقاهي والمطاعم وغرف الاجتماعات المصممة لتعزيز التواصل والحوار المجتمعي. وفي قلب المقر، يقع جناح «التدفق» والنافورة التي كانت من أبرز وأجمل معالم جناح «دي بي ورلد» خلال إكسبو 2020 دبي، حيث استقطب الجناح أكثر من 1.2 مليون زائر، مجسداً بذلك شعار المجموعة في تسهيل تدفق الحركة التجارية عالمياً.

ومن جهة أخرى، يضم التصميم أول مرفق من نوعه بهذا الحجم في الشرق الأوسط لمواقف السيارات المؤتمتة بالكامل، ويتسع لنحو 1.000 مركبة، منها 100 مركبة كهربائية.

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي: «تعد مدينة إكسبو منصة للابتكار والاستدامة والتواصل العالمي، وهي قيم تنسجم تماماً مع رؤية «دي بي ورلد» لمستقبل التجارة. ويسعدنا أن تحتضن المدينة مقر المجموعة الجديد، والذي سيكون رمزاً لدور دبي الريادي محفزاً للتقدم والتعاون العالمي».

ومن جهته، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: «يمثل هذا الإنجاز في أعمال الإنشاء بمدينة إكسبو بداية فصل جديد من مسيرتنا. فالمقر الجديد سيكون مركزاً يلتقي فيه الابتكار التكنولوجي مع الاستدامة والموهبة، لنرسم من خلاله ملامح مستقبل التجارة العالمية. وكما أعادت دبي ابتكار نفسها مراراً، تواصل «دي بي ورلد» تطورها من مشغل موانئ إلى ركيزة أساسية في تمكين سلاسل التوريد الذكية والمستدامة عالمياً».

مركز عالمي بمواصفات فريدة يقود مستقبل التجارة

الموقع والمساحة: يمتد على مساحة 18,013.63 متراً مربعاً، ومساحة مبنية تبلغ 16.220 متراً مربعاً، بارتفاع 38 متراً.

التصميم والهيكل: امتداد معلق بطول 10.45 أمتار، وتصميم داخلي يعزز الإنارة الطبيعية، مزود بأنظمة متطورة للتحكم في أشعة الشمس والحرارة.

مواقف السيارات: أول منشأة مؤتمتة بالكامل بهذا الحجم في المنطقة، تتسع لنحو 1.000 مركبة، بينها 100 مركبة كهربائية.

الاستدامة: اعتماد شهادات «ليد» البلاتينية، و«فيتوِل» و«بارك سمارت»، (الأولى من نوعها في المنطقة)، وتشمل ألواح طاقة شمسية ومنظومة لاستعادة مياه تكاثف أجهزة التكييف لري المساحات الخضراء.

حلول ذكية: أنظمة رقمية متكاملة لإدارة الطاقة، وتنظيم حركة الزوار، ومرافق العمل الذكية.

من مكتب الميناء إلى مدينة إكسبو

• 1972: افتتاح ميناء راشد كأول ميناء تجاري في دبي.

• 1976: إصدار مرسوم من الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بإنشاء ميناء جبل علي.

• 1978: توسعة ميناء راشد ليصل إلى 35 رصيفاً، ليصبح بمثابة بوابة للبضائع والمركبات والركاب.

• 1979: افتتاح ميناء جبل علي رسمياً من قبل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وبحضور الملكة إليزابيث الثانية.

• 1985: تأسيس المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) بمرسوم أميري تحت سلطة المنطقة الحرة لجبل علي.

• 1990: إنشاء هيئة ميناء راشد بمرسوم أميري.

• 1991: إنشاء هيئة موانئ دبي لإدارة ميناء راشد وميناء جبل علي، حيث تعمل من مكتب الميناء في ميناء راشد.

• 1998: قامت جافزا بتوسيع مباني المكاتب متوسطة الارتفاع، بما في ذلك جافزا 14، 15، 16، و17.

• 1999: تأسيس «دبي الدولية للموانئ» لإدارة العمليات الخارجية.

• 2005: تأسيس مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ومقرها الرئيسي في المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا).

• 2006: الاستحواذ على شركة «بي أند أو» لتصبح ثالث أكبر مشغل موانئ عالمياً.

• 2015: دمج جافزا مع موانئ دبي العالمية.

• 2021: إطلاق جناح «التدفق» في إكسبو 2020 دبي، الذي استقطب أكثر من 1.2 مليون زائر لمشاهدة نوافيره الأيقونية.

• 2023: «دي بي ورلد» تعين شركة «ديناميك ديزاين ستوديو» لتصميم المقر الجديد في مدينة إكسبو دبي.

• 2025: إنجاز الأساسات وبدء بناء الطابق الأول.

• 2027: افتتاح المقر العالمي الجديد في مدينة إكسبو دبي.