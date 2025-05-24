دبي الوجهة المفضلة لقادة العملات المشفرة عالمياً

أكدت قناة «سي إن بي سي» أن دبي تعد الوجهة المفضلة لقادة العملات المشفرة عالمياً، بفضل بيئتها التنظيمية المرنة. وسلط الموقع الضوء على فعاليات مؤتمر «توكن 2049»، والذي استضافته الإمارة مؤخراً ويعد أبرز مؤتمرات العملات المشفرة حول العالم، والذي أُقيم برعاية «DogeOS»، مطوّر التطبيقات الذي يقف خلف سلسلة «بلوكتشين» الخاصة بعملة «دوجكوين» الشهيرة.

وأشارت إلى أن الفعالية تعد امتداداً لسلسلة من الفعاليات البارزة المرتبطة بصناعة العملات الرقمية والتي تنظمها الإمارات، ويعكس مؤشراً واضحاً على تصاعد الحماس تجاه هذه الصناعة في الشرق الأوسط والعالم.

وأكدت تنوع الحضور من مستثمرين في العملات الرقمية ومؤسسي شركات ناشئة ومبرمجين ومؤثرين.

وضمت الفعالية ضيوفاً من مختلف أنحاء العالم، جميعهم يشتركون في شغفهم بمستقبل العملات الرقمية اللامركزية وثورتها في مجال المال، ليعكس تنوع مدينة دبي ذاتها كمزيج عالمي من الجنسيات والثقافات.

وحضر أولاف كارلسون-وي، أحد أبرز الشخصيات في عالم العملات المشفرة وأول موظف في منصة «كوين بيس»، وهو مؤسس صندوق «بولي تشين كابيتال»، أحد أكبر صناديق التحوط في مجال العملات الرقمية.

وعكست أجواء الفعالية التفاؤل الذي يعيشه مجتمع العملات المشفرة عالمياً، والذي تعزز بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وتعهداته بجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات الرقمية في العالم». وشهد المؤتمر مشاركة إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب وعضو مجلس إدارة منصة «وورلد ليبرتي فايننشيال» المملوكة لعائلته، كمتحدث رئيسي. وقال إريك ترامب في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: ما يجذب أمثالي إلى الإمارات هو الذكاء وانخفاض الضرائب والاستعداد للنظر إلى الأمام.

وأشارت «سي إن بي سي» إلى انتقال انتقل جوردان جيفرسون الرئيس التنفيذي لشركة «MyDoge» المطوّرة لنظام «DogeOS» عام 2022 من كندا إلى دبي بحثاً عن بيئة تنظيمية أكثر ترحيباً بالعملات المشفّرة؛ فبينما كانت أمريكا الشمالية تشدد قبضتها على الصناعة، وجد جيفرسون أن الإمارات تحتضن القطاع وتقوده تنظيمياً. وقال جيفرسون خلال حديثه لقناة «سي إن بي سي» جئت إلى هنا لأن دبي كانت في طليعة هذا المجال، الجميع كان هنا، والطاقة كانت مذهلة.

وبحسب «سي إن بي سي»: تشهد الإمارات نشاطاً متزايداً من كبرى بورصات العملات الرقمية مثل «بينانس» و«كريبتو دوت كوم» و«أو كيه إكس» و«بايبيت» و«كراكين»، والتي حصلت على تراخيص تشغيل أو موافقات أولية، وافتتحت العديد منها مكاتب ومقار إقليمية داخل الدولة.

كما أطلقت الإمارات «استراتيجية البلوكتشين»، وتستضيف عدة فعاليات عالمية سنوياً في هذا المجال، إلى جانب تسهيلات لرواد الأعمال من العاملين عن بعد. وأوضح جيفرسون أن دبي وأبوظبي تقودان مسار التنظيم، وتسعيان لأن تكونا من أفضل الوجهات عالمياً التي تتمتع بإطار تنظيمي كامل.

وفي 2022، أسست دبي «هيئة تنظيم الأصول الرقمية»، أول جهة تنظيم مستقلة للأصول الرقمية في العالم، لتشرف على هذا النشاط في الإمارة وتقدّم التراخيص للشركات المتخصصة. كما حدّث سوق أبوظبي العالمي في 2023 إطاره التنظيمي للأصول الرقمية لتقديم بيئة أكثر وضوحًا لتراخيص البورصات ومزودي الخدمات ذات الصلة.

وأشار عدد من المستثمرين إلى أن إجراءات الأمان والموثوقية أصبحت أكثر تطوراً في الإمارات، مؤكدين أن البيئة التنظيمية ما تزال أكثر مرونة من مثيلاتها في الولايات المتحدة أو أوروبا. وقال ويليام أثاناس، مؤسس شركة «xMarkets» الناشئة ومقره ميامي: الناس يشعرون بأمان أكبر في بناء شركات العملات المشفّرة في دبي مقارنة بالولايات المتحدة. أمريكا تخنق الصناعة بكثرة القوانين.