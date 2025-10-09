ناسداك دبي ترحب بإدراج «الإمارات الإسلامي» صكوكاً مرتبطة بالاستدامة بـ500 مليون دولار

رحبت ناسداك دبي بإدراج بنك الإمارات الإسلامي في الإصدار العالمي الأول من نوعه لصكوك تمويلية مرتبطة بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

وتم إصدار الصكوك ضمن برنامج الصكوك التابع لـ«الإمارات الإسلامي» والبالغة قيمته 4 مليارات دولار، في خطوة تؤكد ريادة المصرف في التمويل الإسلامي المستدام ودوره في دعم أجندة الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واستقطب طرح الصكوك إقبالاً واسعاً من المستثمرين الدوليين، ما يعكس النمو المتزايد على جاذبية منتجات التمويل الإسلامي المستدام، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 1.2 مليار دولار أمريكي، متجاوزة حجم العرض المُعلن بـ2.4 مرة.

وأسهم هذا الإقبال في خفض هامش العائد إلى 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، مع تحقيق عائد سنوي قدره 4.540%.

واحتفالاً بهذا الإدراج الناجح، شارك هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «بنك الإمارات دبي الوطني»، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، في قرع جرس افتتاح السوق.

وقال هشام القاسم: «يؤكد الإدراج بناسداك دبي متانة قوتنا المالية والتزامنا بتحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الحياد المناخي بحلول 2050، ويمثل هذا الإصدار الفريد من نوعه عالمياً قدرتنا على تقديم حلول متطورة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يمثل الإدراج لحظة تاريخية لناسداك دبي وقطاع التمويل الإسلامي العالمي. تؤكد هذه الخطوة مكانة دبي مركزاً رائداً لأسواق رأس المال الإسلامية والمستدامة».

وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك الحالية لـ«الإمارات الإسلامي» في ناسداك دبي إلى 2.77 مليار دولار. كما تتجاوز بذلك قيمة للصكوك المدرجة بالبورصة 100 مليار دولار .