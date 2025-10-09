شراكة لإطلاق علامة «إمارات» في أرمينيا

أعلنت شركة الإمارات للبترول إبرام شراكة مع شركة «ميجاتريد»؛ إحدى أبرز شركات الوقود والطاقة في أرمينيا، وإحدى الكيانات الرئيسة ضمن محفظة شركة «سيل كابيتال». وستُدخل علامة «إمارات» إلى أرمينيا لأول مرة، بموجب هذه الاتفاقية.

وجرى توقيع الاتفاقية رسمياً خلال حفل أقيم في قاعة ألبرت في يريفان، حضره تيغران أفينيان، عمدة يريفان، والدكتورة نريمان محمد شريف عبدالله الملا سفيرة الإمارات لدى أرمينيا.

وقّع الاتفاقية إدوارد سوكياسيان رئيس مجلس إدارة «سيل كابيتال» ومساهم في «ميجاتريد»، وعلي خليفه الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة «إمارات»، وذلك بحضور كوكبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

وقال علي الشامسي: «تمثل الاتفاقية مع «ميجاتريد»، محطة بارزة في مسيرة النمو الإقليمي لـ«إمارات». وبالتعاون مع شركائنا الأرمينيين، سنبني نموذجاً مستداماً وقابلاً للتوسع، يُوفّر تجارب عصرية في محطات الخدمة والتجزئة».