«الاتحادية للضرائب» تعتمد 100 عملية بالمرحلة الثانية لتصفير البيروقراطية الرقمية

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب اعتماد 100 عملية جديدة لتصفير البيروقراطية الرقمية لمزيد من التطوير لمنصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية استناداً لمقترحات وأفكار أسهم في بلورتها المتعاملون والمعنيون من واقع تجاربهم الواقعية، وذلك من خلال لقاءات وورشة عمل تفاعلية بحضور نحو 560 من المشاركين.

جاء ذلك خلال «خلوة تصفير البيروقراطية الضريبية»، التي عقدتها الهيئة في دبي تحت شعار «خدمات رقمية وصفر بيروقراطية»، وافتتحها خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، بحضور المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، بمشاركة مجموعة من المتعاملين وشركاء الهيئة الاستراتيجيين.

وأكد خالد البستاني أهمية مشاركة المتعاملين وقطاعات الأعمال بأفكارهم ومقترحاتهم للتطوير المستدام لخدمات الهيئة، والمساهمة في مبادراتها لتسريع تطبيق برنامج «تصفير البيروقراطية الرقمية»، الذي أطلقته القيادة الرشيدة لتسهيل حياة الناس، وتحقيق قفزة نوعية في آليات المعاملات والإجراءات الحكومية، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال وجاذبة للمواهب والعقول.

وأضاف: «قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بإطلاق العديد من المبادرات لتسريع الإجراءات الضريبية في إطار برنامج «تصفير البيروقراطية الرقمية»، الذي يهدف لتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، وستواصل الهيئة تقديم التسهيلات بخدماتها وإلغاء المزيد من إجراءاتها، وتقليل مدد إنجاز الخدمات بما يتماشى مع هذا البرنامج الطموح، وتدرك الهيئة أن الوصول إلى أفضل النتائج يتطلب تضافر جهود المعنيين».

وكرم عبدالله البستكي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للضرائب رئيس فريق تنفيذ برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» مجموعة من المتعاملين وموظفي الهيئة الذين قدموا أفكاراً واقتراحات فعالة أسهمت بتعزيز جهود الهيئة لتحسين خدماتها وتقديم المزيد من التسهيلات للتوسع بمبادرات تصفير البيروقراطية في القطاع الضريبي.

وتم عقد جلسات للعصف الذهني حول أثر البرنامج على رضا المتعاملين، ومُقترحات لتحقيق المزيد من تحسين الخدمات وقياس انطباعاتهم حول التحسينات التي تمت بالفعل في الفترة الأخيرة والجاري تنفيذها.

وتم استعراض مبادرات الهيئة في إطار المرحلة الثانية لتصفير البيروقراطية الرقمية.