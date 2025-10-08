دبي تطلق منصة لإدارة أساطيل مركبات الشحن بالذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة «في زون إنترناشيونال» المتخصصة في الحلول الشاملة لإدارة أساطيل المركبات والشاحنات وعربات التوصيل، في دبي أداتها الرقمية بالذكاء الاصطناعي والتي من من شأنها أن تُحدث تحولاً جذرياً في هذا القطاع.

وتعد V Zone AI أول مساعد محادثة بالذكاء الاصطناعي في العالم تم تصميمه خصيصاً لقطاع إدارة الأساطيل، حيث يمكّن المشغلين من الحصول على معلومات حيوية وفورية حول مركباتهم وشحناتهم بمجرد طرح الأسئلة بلغة طبيعية وبسيطة.

ولتحقيق هذه الرؤية، أنشأت «في زون إنترناشيونال» مختبراً متخصصاً للبحث والتطوير (V Zone AI R&D Lab)، حيث تم إجراء أبحاث متخصصة على مدى عدة سنوات من قبل فريق من المهندسين وخبراء أنظمة التليماتكس وعلماء البيانات.

وتم بناء هذه المبادرة من الصفر لمواجهة أحد أكبر تحديات القطاع، والمتمثل في تعقيد برامج إدارة الأساطيل التقليدية ومحدوديتها.

ويحصل أصحاب الشركات، ومديرو الأساطيل، ومديرو العمليات، ومنسقو الحركة، والمديرون التنفيذيون وشركات الشحن والخدمات اللوجستية، على مساعد قوي وسهل الاستخدام يجعل بيانات الأسطول في متناول أيديهم، ويقدم رؤى قابلة للتنفيذ بشكل فوري وآمن.

قال أنور محمد، المدير العام لشركة «في زون إنترناشيونال» «لطالما تمثلت مهمتنا في تبسيط العمليات لأصحاب ومديري الأساطيل. ونحن لا نقدم مجرد أداة برمجية أخرى، بل نرسي معايير مستقبل ذكاء إدارة الأساطيل. هذا الابتكار يمكّن صناع القرار من خفض التكاليف، وتحسين السلامة، وتحقيق قيمة استراتيجية. إنه نتاج سنوات من البحث والتعاون في القطاع، وتجسيد لرؤيتنا لجعل الأساطيل أكثر ذكاءً وأماناً كل يوم».

على عكس الأدوات التقليدية، تم تصميم الأداة بالذكاء الاصطناعي، لتكون متعددة الاستخدامات في مختلف القطاعات الصناعية والحكومية، مما يجعلها إحدى أكثر المنصات مرونة التي تم تقديمها في مجال إدارة الأساطيل على الإطلاق، حيث يستفيد القطاع الحكومي من الإدارة، من خلال مراقبة المخالفات المرورية، كشف السرقات، تنبيهات الحوادث، وتوفير بيانات للتخطيط الحضري.

وكذلك الشركات، في مراقبة أداء السائقين، برامج المسؤولية المجتمعية للشركات، والتكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للتخطيط الاستراتيجي.

والخدمات اللوجستية ولمشغلي الأساطيل، كالتتبع المباشر، التحكم في التكاليف، الصيانة التنبؤية، وتحسين عمليات توزيع المهام. والنقل العام في سلامة الركاب، تحسين المسارات والجداول الزمنية، وتتبع معايير الاستدامة. وشركات التأمين في التحقق من صحة المطالبات، كشف الاحتيال، ونمذجة أقساط التأمين بناء على المخاطر، والتوسعات المستقبلية كإدارة الأصول، ودعم متعدد اللغات، والتكامل مع قطاعات أخرى.