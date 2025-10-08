شراكة بين «دبي للسلع» وسلطة لتنظيم الأصول الافتراضية لتسريع مسار ترميز السلع عالمياً

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عقد شراكة استراتيجية مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، بهدف تطوير بنية تحتية عالمية متكاملة للسلع المرمزة.

وتشكل هذه الاتفاقية خطوة محورية في مسيرة تطور منظومة الأصول الرقمية في دبي، إذ تضع الإمارة في طليعة المساعي العالمية الرامية إلى دمج السلع المادية ضمن النظم المالية القائمة على تقنية البلوك تشين، بما يفتح آفاقاً جديدة للقطاع المالي.

ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى إرساء إطار عمل آمن وشفاف وقابل للتوسع لترميز السلع، على نحو يعزز إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية ويدعم دمج الأصول المرمزة في المنظومة المالية التقليدية على المدى الطويل.

وسيركز هذا التعاون على مجالات رئيسية عدة، حيث سيطلق الطرفان مشاريع تجريبية لتقييم آليات ترميز وتداول سلع مثل الذهب والماس بأمان عبر البنية التحتية لتقنية البلوك تشين.

وستعنى هذه المشاريع التجريبية بتقييم المتطلبات الفنية والتنظيمية، ودراسة الجدوى السوقية، وتحديد آليات حماية المستثمرين، بما يسهم في نهاية المطاف في تطوير نماذج ترميز عملية وقابلة للاستثمار.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «من خلال الجمع بين الرقابة التنظيمية ذات المستوى العالمي التي توفرها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية والخبرة التي يتمتع بها مركز دبي للسلع الذي يضم 26000 شركة، في مجالات السلع والبلوك تشين والويب 3، نعمل على إنشاء إطار آمن وقابل للتوسع في التحول الرقمي للأصول مثل الذهب والماس وغيرها من السلع عالية القيمة.

ومن خلال هذا التعاون، سنفتح آفاقاً جديدة للمنتجات الاستثمارية الواقعية، ما يعزز الوصول إلى الأسواق العالمية، ويزيد السيولة والثقة، ويرسخ مكانة دبي في طليعة الابتكار في التجارة وتقنية البلوك تشين. ومع وجود أكثر من 1500 شركة عاملة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة وما يزيد على 700 شركة في مجال الويب 3 ضمن مركز الكريبتو التابع له، يتمتع مركز دبي للسلع المتعددة بمكانة فريدة تؤهله لدفع عجلة تبني السلع المرمزة ضمن المنظومة المالية الأوسع في دبي».

وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ومن خلال هذا التعاون، فإننا نجمع بين الخبرات العميقة في قطاع السلع والرؤية التنظيمية المستقبلية لإنشاء إطار عمل قادر على تحويل الأصول المرمزة من مجرد مفهوم إلى بنية تحتية سوقية موثوقة.

إن ما نقوم به لا يقتصر على إجراء تجارب هامشية، بل يتمحور حول إرساء معايير عالمية لكيفية التقاء الأسواق المادية والرقمية.

ويأتي هذا التعاون لإرساء أطر عمل موثوقة للسلع المرمزة، ليُسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة للأصول الرقمية، وجاذبة للاستثمارات النوعية في هذا القطاع الحيوي. وكان مركز الكريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة قد سجل نمواً سنوياً بنسبة 38% في عدد شركات العملات الرقمية المسجلة، ما يعزز دوره مركزاً رائداً لتقنيات الويب 3 في المنطقة.

ويحتضن مركز دبي للسلع المتعددة اليوم قرابة 26 ألف شركة، ويؤدي دوراً محورياً في اقتصاد دبي، حيث يستأثر بنسبة 15% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة ويسهم بنسبة 7% من ناتجها المحلي الإجمالي. وترسخ هذه الشراكة الاستراتيجية مكانة «مركز دبي للسلع المتعددة» محفزاً رئيسياً للابتكار في قطاع الأصول الرقمية، ومساهماً فاعلاً في رسم ملامح مستقبل التجارة العالمية.