تيتر للأعمال تطلق برنامج «الماجستير العالمي في الإدارة والتكنولوجيا» عبر دبي

أعلنت كلية تيتر للأعمال، إحدى أبرز كليات إدارة الأعمال العالمية، عن إطلاق برنامج الماجستير في الإدارة والتكنولوجيا (MiM-Tech)، وهو برنامج مدته عام واحد يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات اللازمة لإنشاء الشركات وتوسيع نطاقها وتحويلها، والذي يجمع بين الصرامة الأكاديمية والتطبيق العملي لبناء المشاريع في ثلاث وجهات رئيسة: دبي، الصين، وأوروبا، وفي دبي يركز المشاركون على تطوير مشاريع موجهة للمستهلكين من خلال العلامة التجارية، والتغليف، وحملات الدخول إلى السوق، مع التعرف على مجموعات التجزئة الفاخرة، وصناديق الثروة السيادية، والشركات الناشئة في المنطقة لفهم بيئتها التجارية الديناميكية. أما في الصين فيتحول التركيز نحو توسيع نطاق المنتجات، وتحسين سلاسل التوريد، وبناء شركات كبرى باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات الناشئة. وفي أوروبا يبني الطلاب مشاريع تتركز حول تجارب فريدة لا تنسى - من الفعاليات الثقافية وتجارب الطعام الفاخرة إلى السفر وأنماط الحياة الراقية في مدريد.

ويستهدف البرنامج المهنيين في المراحل المبكرة من حياتهم المهنية، ورواد الأعمال الطموحين، وورثة الشركات العائلية، والطلاب الدوليين الباحثين عن خبرة عالمية، بالإضافة إلى المحترفين في المجالات التقنية والإبداعية الراغبين في الانتقال إلى القيادة الإدارية.

ويشمل الفصل الدراسي الأخير تدريباً مدفوع الأجر لمدة شهرين بدوام كامل مع أبرز العلامات التجارية والشركات الناشئة في مجالات التمويل، التسويق، الاستشارات، والعمليات، ما يمنح المشاركين خبرة عملية مباشرة مع نخبة الشركات العالمية.

ومن خلال التفاعل مع الأسواق والثقافات المتنوعة في كل وجهة، يكتسب المشاركون مهارات تطبيقية، وخبرة في مشاريع واقعية، ونتائج مثبتة تؤهلهم للنجاح والتوسع ضمن بيئات الأعمال العالمية.

وقال براثام ميتال، مؤسس كلية تيتر للأعمال وكلية ماسترز يونيون: «من خلال انغماس المشاركين في مشاريع عملية عابرة للقارات، يكسبهم برنامج MiM-Tech رؤية عالمية وقدرة على تحديد الفرص واغتنامها في أماكن قد لا يلمسها الآخرون. هذا الانغماس العملي يمكنهم من نقل الأعمال القائمة إلى أسواق دولية جديدة، أو إطلاق مبادرات داخل مؤسساتهم، أو حتى استكشاف مشاريع جديدة كلياً. فالبرنامج لا يعزز فقط مهاراتهم الاستراتيجية والتشغيلية، بل يسرع أيضاً من تطورهم المهني، مهيئاً إياهم للقيادة والابتكار وإحداث تأثير فعال عبر مختلف الصناعات حول العالم».

ويعتمد القبول في برنامج MiM-Tech على عملية انتقائية صارمة تقيم المتقدمين بناءً على أدائهم الأكاديمي، وإنجازاتهم المهنية، وإمكاناتهم الريادية، وقدرتهم على التكيف. كما يولي التقييم اهتماماً كبيراً بمهارات حل المشكلات، والإبداع، والقدرة على الازدهار ضمن بيئة متنوعة عالية الأداء، لضمان استفادة المشاركين القصوى من التجربة التعليمية متعددة البلدان والمشاريع التطبيقية المتضمنة في البرنامج.

تم تصميم البرنامج بوصفه مزيجاً من منهجية «آيفي ليغ» الأكاديمية وروح «واي كومبيناتور» الريادية، ليستهدف المهنيين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و28 عاماً، بما في ذلك المؤسسون، المبدعون، ورثة الشركات العائلية، المهنيون في بدايات مسيرتهم، والراغبون في اكتساب خبرة دولية. ويتماشى البرنامج مع فلسفة تيتر القائمة على «التعلم بالممارسة»، حيث يوسع هذا النهج التجريبي ليخدم جمهوراً أكثر نضجاً، ويزود المشاركين بمهارات عملية، وخبرات متعددة القطاعات، وتوجيه مهني، وشبكة عالمية من الأقران ورواد الصناعة. وسيتمتع خريجو البرنامج بإنجازات ملموسة تشمل خبرة عملية في المشاريع، ومصداقية عبر الأسواق، وقدرة على قيادة المبادرات الريادية، وتوسيع نطاق الأعمال، أو تولي أدوار قيادية استراتيجية على المستوى الدولي.