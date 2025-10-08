مذكرة تفاهم بين «مطارات أبوظبي» و«الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك»



وقّعت «مطارات أبوظبي» والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مذكرة تفاهم استراتيجية، تهدف إلى الارتقاء بمستويات الخدمة، وتسهيل حركة المسافرين، وتعزيز خدمات التفتيش الجمركي وإدارة المنافذ عبر المطارات الخمسة التابعة للإمارة.

وتأتي الشراكة بمرحلة حاسمة من مسيرة مطارات أبوظبي التي تشهد مستويات قياسية من النمو، حيث حققت الشركة زيادة بنسبة 44.5% في حركة المسافرين خلال 2023، تلتها زيادة أخرى بنسبة 28% في 2024، لتسجّل بذلك 17 ربعاً متتالياً من النمو بمعدلات من خانتين عشريتين حتى النصف الأول 2025.

وفي ضوء هذا الزخم المستمر، تؤسس المذكرة إطاراً من التعاون يضمن قدرة منظومة المطارات على التوسّع بكفاءة.

وقع الاتفاقية خلال حفل رسمي أقيم في مطار زايد إلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، ومحمد الكويتي، مدير عام المنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.