وفد أبوظبي الاقتصادي يوقّع اتفاقيات لتعميق العلاقات مع الولايات المتحدة

وقّع وفد أبوظبي الاقتصادي، بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، اتفاقيات مع مؤسسات وشركات كبرى عاملة في القطاع المالي والتكنولوجيا وقطاع الأعمال لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال الزيارة إلى نيويورك الأمريكية في الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر عقد الوفد اجتماعات مع قادة الأعمال والاستثمار في الولايات المتحدة، من أجل استكشاف فرص جديدة لتوسيع نطاق التعاون، كما وقع اتفاقيات لتعزيز الشراكة في عدة قطاعات ومجالات، بما في ذلك الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية الرقمية، والطاقة الجديدة، والتصنيع المتقدم، والخدمات المالية.

شارك في الوفد، الذي ترأسه أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، عدد من كبار المسؤولين وقادة قطاع الأعمال، حيث ضم الوفد غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، و بدر العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، وراشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، وشامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب.

وعقد الوفد أكثر من 40 اجتماعاً مع كبار المسؤولين وقادة الأعمال في الولايات المتحدة، كما شارك في مؤتمر المستثمرين العالميين، الذي نظمته مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية في مدينة نيويورك الأمريكية، بالتعاون مع بنك مورجان ستانلي.

واستقطب المؤتمر 15 من أكبر الشركات المدرجة في السوق، بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 300 مليار دولار أمريكي، وشهد تنظيم أكثر من 100 اجتماع ثنائي مع كبار المستثمرين المؤسساتيين في الولايات المتحدة، تدير أصولاً تتجاوز 10 مليارات دولار أمريكي.

ويسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، المصنف ضمن أكبر 20 سوقاً مالية، والأسرع نمواً على مستوى العالم في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً مالياً حيوياً ومرناً.