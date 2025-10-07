البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأعلى نمواً خليجياً

أكد البنك الدولي أن دولة الإمارات تحافظ على وتيرة نمو مستقر على الأمد المتوسط مصحوباً بنجاحها في تحقيق توسع قوي للأنشطة غير النفطية، مشيراً في الوقت نفسه إلى تصدرها دول مجلس التعاون الخليجي في معدلات النمو خلال العام الجاري. جاء ذلك ضمن تقرير صادر عن البنك أمس بعنوان: «العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق».

وتوقع البنك الدولي في تقريره نمواً بنسبة 4.8 % لاقتصاد الإمارات خلال عام 2025 بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، مع مساهمات بارزة من قطاعات الخدمات المالية والتشييد والنقل والعقارات.

ونوه البنك في تقريره بأن دول الخليج تقود زخم النمو الإقليمي، وفي مقدمتها الإمارات، مشيراً إلى أن توقعات نمو للبحرين بنسبة 3.5 % للسعودية بنسبة 3.2 %، وسلطنة عمان بنسبة 3.1 %، وقطر بنسبة 2.8 %، والكويت بنسبة 2.3 %.

كذلك رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام إلى 2.8% خلال 2025 بزيادة طفيفة عن تقديراته الصادرة في يونيو الماضي، بدعم من الإلغاء التدريجي لتخفيضات إمدادات النفط من تحالف «أوبك+»، وتوسع قوي للأنشطة غير النفطية في دول الخليج، ما يمنح الاقتصادات في المنطقة دفعة مزدوجة.

وذكر التقرير أن النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيواصل التحسن خلال 2026 ليسجل نمواً بنحو 3.3%، لكن ذلك يمثل خفضاً بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنةً مع توقعاته في منتصف العام، والتي شهدت أيضاً تقليصاً للتوقعات بنفس المقدار.

وأشار إلى أن تحالف «أوبك+» سلسلة إعادة الإمدادات المتوقفة إلى الأسواق، مستهدفاً استعادة حصته السوقية بعد سنوات من خفض المعروض. وفي أحدث تحرك، وافق التحالف الأحد على زيادة إضافية بإنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً بدءاً من نوفمبر المقبل، في استمرار لعملية إعادة ضخ شريحة جديدة من الإمدادات بإجمالي 1.65 مليون برميل يومياً.