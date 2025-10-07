أرباح مصرف الشارقة الإسلامي في 9 أشهر تتجاوز 2024 بأكمله

1.1 مليار درهم الأرباح في 9 أشهر بزيادة 24%

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أداءً مالياً استثنائياً على الصعيدين المالي والتشغيلي، عبر جميع أنشطته، خلال التسعة أشهر من عام 2025، حيث بلغ صافي ربح بعد احتساب الضريبة 1.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 24% مقارنة بمبلغ 891.3 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2024. ومن اللافت للنظر أن الأرباح المحققة خلال تسعة أشهر فقط تتجاوز بالفعل إجمالي صافي الأرباح المسجلة للعام بأكمله 2024 (1.05 مليار درهم بعد الضريبة).

سجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 158.3 مليون درهم، بزيادة 5.8%، ليصل إلى نحو 2.9 مليار درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025، مقارنة بـ2.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر من عام 2024، وفي المقابل، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو 1.7 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم.

يواصل مصرف الشارقة الإسلامي جهوده في تنويع مصادر دخله، ويترجم ذلك من خلال النمو الملحوظ في صافي إيرادات الرسوم والعمولات، والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 67.5%، لتصل إلى 486.9 مليون درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025، مقارنة بـ290.7 مليون درهم خلال التسعة أشهر من عام 2024، وقد أسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف إلى نحو 1.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 231.5 مليون درهم، أو ما نسبته 14.3%، مقارنة بـ1.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية خلال التسعة أشهر من عام 2025 نحو 619.0 مليون درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 16.2%، مقارنة بـ532.8 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024. وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات فقد ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات الانخفاض في القيمة إلى 1.2 مليار درهم، مقارنة بـ1.1 مليون درهم خلال التسعة أشهر من 2024، بنمو نسبته 13.4%.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع إجمالي الأصول بمبلغ قدره 7.4 مليارات درهم، أي ما يعادل 9.3%، ليصل إلى 86.6 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بمبلغ 79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق، ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي تمويل المتعاملين الذي بلغ 43.7 مليار درهم، مقارنة بـ38.1 مليار درهم في نهاية عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 14.7%.

وقد بلغ إجمالي ودائع المتعاملين 54.6 مليار درهم، مقارنة بإجمالي 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق، نتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع المتعاملين 80%، مقارنة بـ73.6% من نهاية العام السابق.

كما استمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيولة قوية بلغت 21% من إجمالي الأصول، حيث بلغت 18.2 مليار درهم، مقارنه بنسبة 21.6% في نهاية العام السابق.

وقد حافظ المصرف على تحقيق نمو مستدام، ما انعكس في ارتفاع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية، حيث بلغتا 1.78% و17.03% على التوالي، مقارنة بـ1.44% و12.76% للعام السابق.