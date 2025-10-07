«وورث» الألمانية تنطلق في الإمارات مبتكرة حلولاً صناعية تحولية

دشنت مجموعة وورث الألمانية العالمية «شركة وورث للحلول المهنية» رسمياً في دولة الإمارات، في خطوة تمثل محطة مفصلية ضمن مسيرة المجموعة التي تمتد لأكثر من 25 عاماً في المنطقة، وتجسد التزاماً طويل الأمد تجاه السوق الإماراتي الديناميكي.

وجاء ذلك خلال فعالية حصرية جمعت نخبة من كبار التنفيذيين وقادة الصناعة في دبي، حيث كشفت الشركة عن رؤيتها لتكون شريكاً استراتيجياً طويل الأمد لمستقبل صناعي مرن ومستدام في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأبرزت الفعالية مكانة مجموعة وورث العائلية واستثماراتها المتواصلة وخبرتها الممتدة لعقود في توفير حلول متكاملة لسلاسل الإمداد والمنتجات الألمانية عالية الجودة، حيث تستند «وورث للحلول المهنية» إلى إرث يزيد على 80 عاماً من التميز لتقود مرحلة جديدة من الابتكار الصناعي القائم على الكفاءة والمرونة.

وقد استعرضت الشركة خلال الإطلاق منصة رقمية شاملة تشبه منصة «أمازون الصناعي»، والتي تتيح من خلالها للعملاء حلولاً موحدة لتبسيط العمليات في قطاعات البناء والتصنيع والتشغيل.

وقال بنجامين وورث، رئيس مجلس الإشراف في مجموعة وورث: «اختيارنا للإمارات وللشرق الأوسط محوراً رئيسياً للنمو يتماشى تماماً مع قيمنا الجوهرية في بناء مستقبل قائم على الثقة والتكنولوجيا والاستدامة. وللمرة الأولى، نسخر قوة محفظة المجموعة التي تضم أكثر من خمسة ملايين منتج لنقدم لعملائنا المميزين منصة موحدة متكاملة».

من جانبها، أكدت أنجيلا بيرنشتاينر، المديرة العامة والمؤسسة والرؤية وراء «وورث للحلول المهنية»، أن الإطلاق يمثل تتويجاً لعقود من الخبرة والريادة: "افتتاح مركز إثبات المفهوم التابع لـ «وورث للحلول المهنية» يجسد خلاصة ثمانية عقود من الإتقان والمرونة التحويلية". وأضافت: "وبصفتنا شركة عائلية عالمية، فإننا نؤمن بالثبات والموثوقية والنمو المتطور. تشترك مجموعة وورث مع دولة الإمارات في رؤية واحدة، حيث أرسى قائد ملهم من الصفر إنجازاً استثنائياً بفضل الشجاعة في تحويل التحديات إلى فرص. ومن واجب الأجيال القادمة، في الإمارات كما في وورث، أن تبني على هذا الإرث وتطلق حلولاً مبتكرة تعزز صمود الشركات والأمم».

شراكة استراتيجية

كما كشفت الشركة عن مشروع «وورث رابد ريسبونس» وهو عبارة عن مركبة مبتكرة تعد بمثابة ورشة متنقلة متكاملة تعيد تعريف عمليات الصيانة والدعم الميداني.

ويجسد هذا المشروع ثمرة التعاون العالمي الطويل بين وورث ومرسيدس-بنز في ألمانيا، والذي يمتد الآن إلى الإمارات بالشراكة مع شركة قرقاش.

وقال تورستن باورهايم، المدير العام لمركبات مرسيدس التجارية في «مجموعة قرقاش»: «يجمع مفهوم "وورث رابد ريسبونس" بين ريادتنا في حلول التنقل وخبرة وورث في سلاسل الإمداد الذكية، لتقديم معيار جديد من الابتكار والكفاءة التشغيلية في المنطقة».

وعقب هذا الإطلاق الحصري، ستكون «وورث للحلول المهنية» شريكاً ذهبياً في معرض The Big 5 Global، حيث ستعرض جميع حلولها المتطورة.

وسيحظى الزوار بفرصة تجربة مباشرة لكيفية إسهام هذه التقنيات في رفع الإنتاجية وتعزيز مرونة المؤسسات الصناعية.