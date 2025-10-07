طيران الجزيرة يستأنف رحلاته إلى أبوظبي والعين

أعلنت مطارات أبوظبي عودة طيران الجزيرة، الناقل الكويتي، إلى الإمارة، عبر تشغيل رحلات مباشرة إلى كل من مطار العين الدولي ومطار زايد الدولي.

وتعتزم طيران الجزيرة تسيير رحلتين أسبوعياً من مطار الكويت الدولي إلى كل واحدة من الوجهتين، في خطوة تؤكد استمرار نمو حركة السفر والتجارة إلى أبوظبي، وتعزز المكانة المتصاعدة التي تتمتع بها مدينة العين، بوابتين استراتيجيتين للإمارة.

وقالت إلينا سورليني، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تُجسّد عودة طيران الجزيرة قوة وجاذبية المطارات التي نتولى إدارتها في الإمارة.

وفي الوقت ذاته، يُعدّ استئناف الرحلات المباشرة إلى العين خطوة بالغة الأهمية».