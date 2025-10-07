خصومات حتى 50 % بمعرض «الإمارات للعطور»

يواصل «معرض الإمارات للعطور والعود»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، فعالياته الممتدة حتى 12 أكتوبر الجاري، وسط مشاركة واسعة للشركات ومصنعي وتجار العطور من الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يرسخ الحدث مكانته، كملتقى دولي لصناعة العطور، وفرصة لعشاق العطور من العلامات التجارية المحلية والعالمية.

ويشهد المعرض عروضاً وخصومات حتى 50 %.

وتجتذب منصات العارضين الخليجيين إقبالا لافت من آلاف الزوار، حيث توافدوا لاستكشاف تشكيلة واسعة ومتنوعة من أرقى العطور، وأجود أصناف العود والبخور. وهناك تنافس كبير على تقديم خلطات حصرية.