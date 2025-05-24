غرف دبي: رضا قياسي للمتعاملين في القطاع الخاص

كشفت النتائج ربع السنوية لـ«برنامج الخدمة المتميزة» الذي أطلقته غرف دبي، نمواً كبيراً مقارنة بالربع الأول من العام 2024، ما يعكس الجهود المبذولة للوصول إلى مستويات غير مسبوقة من معدلات الرضا والسعادة للمتعاملين في القطاع الخاص.

وهو ما أبرزته الزيادة في تقارير المتسوق السري، والشركات المتقدمة للمشاركة في البرنامج، والتي تسعى للاستفادة من التجارب لتقديم خدمات استثنائية تعزز من تنافسيتها.

وبلغ عدد تقارير المتسوق السري للشركات المشاركة في البرنامج، التي أصدرتها غرف دبي في الربع الأول 2422 تقريراً، بزيادة ملموسة بنسبة وصلت إلى 23.8%، مقارنةً بـ1955 تقريراً صادراً في الفترة ذاتها من 2024، ما يعكس كفاءة البرنامج في تحسين ممارسات خدمة المتعاملين، وتعزيز ثقافة التميّز داخل القطاع الخاص.

إقبال الشركات

كما شهد البرنامج زيادة كبيرة كذلك في إقبال الشركات، حيث ارتفع عدد طلبات المشاركة فيه بنسبة 42.4%، حيث تقدمت 1155 شركة في الربع الأول من 2025، بطلبات للمشاركة في البرنامج، مقارنة بـ811 شركة في الربع الأول 2024، ما يظهر تنامي اهتمام الشركات بتعزيز ميزتها التنافسية وقدراتها في مجال خدمة المتعاملين.

ويُتيح برنامج الخدمة المتميزة للشركات المشاركة فرصة الحصول على تقارير المتسوق السري بشكل ربع سنوي، والتي تزودها بملاحظات مُفصلة حول أدائها بمجال خدمة المتعاملين، وتسليط الضوء على نقاط القوة ومجالات التطوير الممكنة، ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على البيانات، وتنفيذ استراتيجيات تساعدها في تحسين تجارب المتعاملين.

أفضل الممارسات

كما يعمل البرنامج على تقييم الشركات وفقاً لمعايير تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، والتي تشمل مظهر الفرع، والسياسات والمعايير، والموظفين، وتقديم الخدمات، ومعاملات الدفع،.

والخدمات المُقدمة لأصحاب الهمم، وأداة قياس سعادة المتعاملين، كما يعمل على تقييم التحسينات والقيمة المضافة التي تقدمها الشركات من خلال القنوات الرقمية».

ولضمان استمرار البرنامج وقدرته على مواكبة متغيرات بيئة الأعمال والاستجابة لها، وسّعت غرفة دبي نطاق برنامج الخدمة المتميزة ليشمل تقييم خدمة العملاء في فئات جديدة، وهي قطاع التأمين ومتاجر الأقسام مثل متاجر الأزياء، والإكسسوارات، وديكورات المنزل وغيرها.