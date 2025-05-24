جائزتان لـ «جمارك دبي» في الحوكمة الرشيدة

تواصل جمارك دبي تحقيق نجاحات جديدة على الصعيدين المحلي والعالمي، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة العليا بالدائرة وتعزز مرونتها التشغيلية لمواكبة التغيرات العالمية.

وجاء تتويج جهود جمارك دبي مؤخراً بحصولها على جائزتين مرموقتين ضمن جوائز الحوكمة العالمية الرشيدة 2025، وهما جائزة 3G للريادة في الحوكمة المؤسسية، وجائزة 3G للتميز في المسؤولية المجتمعية.

وقال أحمد عبدالسلام كاظم، مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي: «هذا التكريم لم يكن ليتحقق لولا توجيهات ودعم القيادة العليا بالدائرة، التي رسخت مبادئ الشفافية والحوكمة كركائز أساسية في كافة عملياتنا. ل

قد ساعدتنا هذه الرؤية الواضحة في تحقيق مستويات متقدمة من الحوكمة المؤسسية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أدائنا التشغيلي، وجعلنا نُصنَّف ضمن أفضل الجهات الجمركية الحاصلة على شهادات الآيزو عالمياً .

وأكدت سميرة عبدالرزاق، مديرة قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية في جمارك دبي، والتي تسلّمت الجائزة نيابةً عن الدائرة، أن الجائزة جاءت تتويجاً للجهود المستمرة في تعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية موضحة أن الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والاستدامة جعل جمارك دبي نموذجاً يُحتذى بدعم نهج استباقي في اعتماد هذه المعايير والحفاظ عليها ما جعلنا نقف في مصاف الجهات الجمركية الرائدة عالمياً.