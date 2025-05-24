شراكة بين «أبوظبي للاستثمار» واليابان

وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية التابع لحكومة مدينة طوكيو الكبرى، اتفاقية استراتيجية جديدة لدعم الشركات الصغيرة في البلدين، والراغبة في التوسع خارج الأسواق المحلية.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال منتدى أبوظبي للاستثمار في طوكيو، بهدف تعزيز التجارة البينية ومشاركة استراتيجيات التصدير وفتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة لدى كلا الجانبين ومن خلال الجمع بين الخبرات الصناعية لطوكيو والربط العالمي الذي تتمتع به أبوظبي، تهدف المبادرة إلى منح الشركات ميزة تنافسية لدعم التوسع عالمياً.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «تؤكد الشراكة مع مكتب الشؤون الصناعية في طوكيو التزامنا بدعم وتمكين رواد الأعمال بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وتركز أبوظبي في استراتيجيتها الاقتصادية على تأسيس شراكات طويلة الأمد تسهم في تمكين الابتكار وتدعم الصادرات وتفتح آفاقاً جديدة على الساحة الدولية».

وقال تاناكا شينيتشي، المدير العام لمكتب الشؤون الصناعية والعمالية التابع لحكومة مدينة طوكيو الكبرى: «تعكس الشراكة حرص طوكيو على دعم الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع في الأسواق الجديدة والتأقلم مع بيئة التجارة العالمية سريعة التطور».