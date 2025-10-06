ستاندرد تشارترد يطلق صناديق استثمار إسلامية من الإمارات إلى العالم

دبي - البيان



أعلن ستاندرد تشارترد إطلاق مجموعة صناديق استثمارية إسلامية من فئة «سيجنتشر» وذلك انطلاقاً من دولة الإمارات. وتُعدّ هذه الخطوة الأولى من نوعها التي يتم فيها استخدام الإمارات كمنصة عالمية لتسجيل وإطلاق هذه المنتجات ضمن محفظة البنك، قبل طرحها في الأسواق الدولية. ويأتي هذا الإطلاق استجابة للطلب المتزايد على حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يعكس المكانة الراسخة للإمارات كمركز عالمي رائد للتمويل الإسلامي والابتكار المالي.

يشمل الطرح الأول صندوقين رئيسيين هما «صندوق النمو الإسلامي» و«صندوق الدخل الإسلامي»، مع خطط للتوسع إلى أربعة صناديق استثمارية خلال المرحلة المقبلة. وتمنح هذه الصناديق المستثمرين إمكانية الوصول إلى مزيج عالمي متنوع من الأصول يشمل الأسهم والصكوك والذهب وأدوات السيولة، الأمر الذي يوفر لهم فرصاً استثمارية مرنة وواسعة النطاق.

وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان: «نجحت دولة الإمارات في ترسيخ موقعها كوجهة رائدة عالمياً للتمويل الإسلامي عبر منظومة متكاملة تدعم الابتكار والتنوع والاستثمار المسؤول. ومع إطلاق صناديق الاستثمار الإسلامية من دولة الإمارات إلى العالم، نوظف خبراتنا العريقة وشبكتنا العالمية لتقديم حلول مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، الأمر الذي يعكس التزامنا العميق بدعم رؤية الإمارات لتطوير قطاع التمويل الإسلامي وقيادة نموه عالمياً».

ويأتي الإعلان في وقت يشهد فيه قطاع التمويل الإسلامي نمواً متسارعاً، حيث بلغت قيمة الأصول الإسلامية العالمية نحو 5.5 تريليونات دولار أمريكي في 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 7.7 تريليونات دولار أمريكي بحلول 2028. وتُعد الإمارات واحدة من أبرز خمس أسواق تقود هذا النمو عالمياً، ما يعزز دورها كمركز رئيسي للثروات المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.