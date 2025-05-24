الإمارات تبحث تعزيز التعاون في ريادة الأعمال والابتكار مع أوروبا

بحثت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، مع وزراء ومسؤولين حكوميين في الاتحاد الأوروبي وألمانيا والتشيك، سبل تعزيز التعاون المشترك واستكشاف فرص جديدة لتنمية ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتوسيع آفاق الشراكات الدولية، والوصول بها إلى مستويات أعلى من التنسيق خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة معالي علياء المزروعي إلى ألمانيا للمشاركة في معرض «جيتكس أوروبا»، حيث عقدت مجموعة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع كل من، الدكتور كارستن فيلدبيرجر، وزير الرقمنة وتحديث الدولة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وغيتا كونيمان، وزيرة دولة ومفوضة الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ ويان كافاليريك، نائب وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك؛ وكاي فيغنر، عمدة برلين؛ وأندرياس شفارتس، ممثل عن المُفوضة الأوروبية للشركات الناشئة والبحث والابتكار.

وذلك بحضور عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومحمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وأحمد العطار، سفير الدولة لدى ألمانيا.

آفاق جديدة

وأكدت معالي علياء المزروعي، خلال لقائها الدكتور كارستن فيلدبيرجر، وزير الرقمنة وتحديث الدولة في ألمانيا، أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تتبنى نهجاً قائماً على الانفتاح والتعاون الدولي.

حيث تواصل توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف دول العالم، مشيرة معاليها إلى أن ألمانيا والإمارات تجمعهما علاقات اقتصادية استراتيجية متينة تشهد نمواً متسارعاً، كما تتمتعان برؤية مشتركة لتوسيع الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وقالت: «نحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة الألمانية في تطوير التقنيات الرقمية بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي مرن ومبتكر. وننظر باهتمام إلى تبادل الخبرات مع ألمانيا بما تمتلكه من تجارب رائدة في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التقنية، بما يدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة».

منظومة رقمية

وأضافت معاليها أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً متقدمة في بناء منظومة رقمية شاملة، وتطوير استراتيجيات وطنية تدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوفر بيئة أعمال مرنة قائمة على التشريعات الذكية. وخلال لقائها، غيتا كونيمان، وزيرة دولة ومفوضة الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا، قالت معالي علياء المزروعي: «

تتمتع بيئة الأعمال في الإمارات وألمانيا بإمكانيات متقدمة في الابتكار وريادة الأعمال والتقنيات المتقدمة، مما يعزز مكانتهما كمواقع جذب واستقطاب الاستثمارات النوعية في الشرق الأوسط وأوروبا.

ويمثل هذا التقارب في الرؤى فرصة مثالية لبناء شراكات استراتيجية تدعم نقل المعرفة وتطوير المشاريع المبتكرة، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الناشئة في البلدين».

بيئة تنافسية

وأوضحت معاليها أن الإمارات، أولت اهتماماً كبيراً بقطاع ريادة الأعمال كأحد أهم القطاعات الحيوية لنمو واستدامة اقتصاد دولة الإمارات، حيث قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة تدعم نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

داعية معاليها مجتمع الأعمال والشركات الألمانية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا،.

حيث استعرضت معاليها أبرز الممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال الإماراتية، مثل منظومة «ريادة» التي تدعم بيئة ريادة الأعمال الوطنية، وتوفر حزمة من الحوافز والبرامج لتمكين رواد الأعمال وتعزيز مساهمتهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي السياق ذاته، أكدت معالي علياء المزروعي، خلال لقائها كاي فيغنر، عمدة برلين، أهمية مواصلة تطوير قنوات تواصل جديدة وفعالة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، خاصة في دعم نمو الشركات الناشئة وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق العالمية.

كما ناقش الطرفان إمكانية إقامة برامج مشتركة لتعزيز الابتكار وتطوير حلول تكنولوجية مستدامة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنافسية في كلا البلدين.

اقتصاد أخضر

كما بحثت معالي علياء المزروعي، خلال لقائها مع يان كافاليريك، نائب وزير الصناعة والتجارة التشيكي، سبل التعاون في دعم الاقتصاد الجديد وتطوير برامج مُحفزة لريادة الأعمال، خاصة في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

موضحة أن التشيك لديها تجربة في تطوير منظومة الابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة حرص الإمارات على تبادل الخبرات وتطوير برامج عملية تسهل بيئة الأعمال وتحفز نمو الشركات الناشئة.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والتحول الصناعي الذكي، واستكشاف آفاق التعاون في الذكاء الاصطناعي وتطوير ريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا الحديثة.

شراكات استراتيجية

وخلال لقائها مع أندرياس شفارتس، ممثل عن المُفوضة الأوروبية للشركات الناشئة والبحث والابتكار، أكدت معاليها أن دولة الإمارات تواصل العمل على تطوير بيئة أعمال تنافسية تُسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية وتحفيز الابتكار، مشيرة إلى أن الإمارات حققت إنجازات ريادية بتصدرها مؤشر ريادة الأعمال العالمي للعام الرابع على التوالي.

وأضافت معاليها: «نتطلع إلى بناء شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتوسيع آفاق التعاون في البحث العلمي، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة للأنشطة الرقمية لدعم بيئة ريادة الأعمال. كما نؤمن بأهمية تبادل أفضل الممارسات في مجالات تسهيل ممارسة الأعمال».

اتفاقية تعاون

وعلى هامش زيارة معاليها لمعرض «جيتكس أوروبا»، شهدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاقتصاد وشركة UBQT، بهدف توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين، من خلال إنشاء منصات رقمية تسهم في توسيع شبكة العلاقات المهنية محلياً وعالمياً.

وبموجب الشراكة، ستنشئ UBQT مجتمعات مخصصة ضمن التطبيق لجميع مبادرات وزارة الاقتصاد. كما ستُسهم المنصة المبتكرة في تعزيز التواصل الفعلي بين أعضاء هذه المجتمعات خلال الفعاليات الرسمية.

واللقاءات الثنائية، وأثناء السفر داخل دولة الإمارات وحول العالم، وتوفير اقتراحات ذكية ومخصصة للتواصل والتنويه باللقاءات المرتقبة. ومع تنظيم وزارة الاقتصاد فعاليات عالمية، ستساعد تقنيات UBQT في ضمان التواصل بين رواد الأعمال والمهنيين.

علياء المزروعي:

الإمارات حريصة على فتح قنوات جديدة للحوار مع الأسواق الأوروبية

الإمارات وألمانيا تتمتعان بإمكانيات متقدمة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتقنيات الرقمية