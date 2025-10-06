" إيميرج" تطلق منصتها في دبي لدعم رواد التكنولوجيا العالميين

أطلقت " إيميرج" منصتها في دبي لدعم رواد الأعمال العالميين، بهدف ترسيخ مكانة دبي أفضل قاعدة لانطلاق الشركات التقنية نحو الأسواق العالمية، ووتقدم المنصة خدمات إيميرج والتي لا تقتصرعلى تأسيس الشركات فحسب، بل توفر للشركات الناشئة والنامية برامج دعم واستشارات تنظيمية إلى جانب ربطها بمنظومة من الشركاء والمستثمرين، مما يمنح المؤسسين الثقة للانطلاق والنمو من دبي.

تتخذ " إيميرج" من المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مقراً لها، وهي منطقة استراتيجية تقع في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي. وتعد المنطقة الحرة بمثابة مركز لتمكين القطاعات سريعة النمو في دبي، إذ توفر بيئة عمل عالمية المستوى لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات العالمية.

وقال عبدالله البنّا، نائب الرئيس للعمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي: "إن إطلاق منصة إيميرج ضمن المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي يعزز بيئة الأعمال لدينا، من خلال توفير دعم متخصص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لتأسيس أعمالها وتوسيعها. وتحظى الشركات الت ي تنضم إلى منطقتنا الحرة من الوصول المباشر إلى أجندة فعاليات غنية تضم معارض تجارية ومؤتمرات وفعاليات كبرى يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي على مدار العام، مما يضع هذه الشركات في قلب المشهد التجاري النابض لدبي. وستواصل المنطقة الحرة التزامها بدعم الابتكار وتمكين نمو الأعمال بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 الطموحة."

كما ستطلق " إيميرج" برامج متخصصة في قطاعات محددة خلال عامي 2025-2026، بدءاً ببرنامج مخصص للألعاب الإلكترونية كأول مبادرة، يعقبه برنامج للتجارة الإلكترونية، مما يعكس دور دبي المتنامي كمركز للاقتصاد الرقمي.

وقالت كوكيلا آلاغ، المديرة في شركة إيميرج "هدفنا في إيميرج هو إزالة العقبات أمام رواد الأعمال العالميين، وتزويدهم بالنصح التنظيمي الصحيح والدعم التجاري والمجتمعي منذ اليوم الأول. دبي تملك كل ما تحتاجه الشركات الناشئة – ونحن هنا لجعل هذا الدخول أكثر سلاسة."

وقال براناف أجاروال، المدير في شركة إيميرج: "إن صعود دبي كمركز عالمي للابتكار يخلق فرصاً غير مسبوقة. ومن خلال إيميرج، نرغب بتمكين الجيل القادم من المؤسسين ليجعلوا من دبي قاعدتهم، ومنصة انطلاق تخولهم خدمة العالم." حيث ينتمي صُنّاع المستقبل.

وتهدف إيميرج إلى تسهيل وتسريع دخول الشركات الناشئة العالمية إلى دبي واستخدامها كنقطة انطلاق للتوسع. وتشمل خدماتها:

• دعم الترخيص في قطاعات مثل: البلوكتشين، التكنولوجيا المالية، الألعاب والترفيه.

• خدمات دعم الأعمال بما في ذلك الإرشاد القانوني، تسهيل شؤون الإقامة، والخدمات الاستشارية للأسواق.

• إتاحة مساحات عمل مشتركة، مكاتب خدمية، ومساحات مجتمعية لربط المؤسسين مع نظرائهم وشركائهم.

• تسهيل التواصل مع المستثمرين والشركات الكبرى وأصحاب المصلحة ضمن منظومة الابتكار في دبي.