دالاندز القابضة تطلق "دبليو رزيدنسز جزيرة المرجان"

أعلنت شركة "دالاندز القابضة"، بالتعاون مع مجموعة "ماريوت إنترناشيونال" وبدعم من شركة "مرجان"، المطوّر الرئيسي لمشاريع التملك الحر في إمارة رأس الخيمة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير مشروع "دبليو رزيدنسز جزيرة المرجان"، والذي من المقرر افتتاحه في الربع الرابع من عام 2027.

ويأتي تطوير مشروع «دبليو رزيدنسز جزيرة المرجان» ضمن المخطط الرئيسي لـ«فندق دبليو جزيرة المرجان»، ليعكس نموذجاً متكاملاً يجمع بين خدمات الضيافة الفندقية الفاخرة والمكونات السكنية الراقية، ضمن موقع استراتيجي يُعد من أبرز الوجهات الشاطئية في دولة الإمارات. ويُعد هذا المشروع خطوة محورية في استراتيجية التوسع التي تنتهجها «دالاندز القابضة» لتعزيز حضورها في السوق العقارية الإماراتية، مستفيدةً من خبراتها الواسعة في تطوير الوحدات الفاخرة والمساكن ذات التصميم المعماري المتفرد.

وفي هذا السياق، أكد المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، أن مشروع «دبليو رزيدنسز جزيرة المرجان» يشكل إضافة نوعية إلى محفظة المشاريع العالمية المتنامية في الجزيرة، مشيراً إلى أن استقطاب علامات تجارية مرموقة مثل «فنادق دبليو»، إلى جانب مطورين رياديين يتمتعون بسجل ريادي حافل في تطوير مشاريع الضيافة الفاخرة كـ«دالاندز القابضة»، يعكس الثقة المتزايدة بجزيرة المرجان كمنصة استثمارية عالمية. وأضاف العبدولي أن المشروع من شأنه أن يعزز مكانة الجزيرة كوجهة رائدة للمعيشة الراقية والاستثمار العقاري، إلى جانب مساهمته في تنشيط الحراك الاقتصادي والثقافي في إمارة رأس الخيمة.

من جانبه، أفاد سورابه غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة «دالاندز القابضة»، بأن إطلاق مشروع «دبليو رزيدنسز جزيرة المرجان» يأتي في إطار رؤية الشركة الطموحة لابتكار وجهات عصرية ترتكز على التصميم المعماري المتفرد، والخدمات الراقية، وأنماط الحياة المتناغمة مع البيئة المحيطة. وأوضح أن دمج 201 وحدة سكنية من «دبليو رزيدنسز» مع «فندق دبليو جزيرة المرجان» ضمن وجهة واحدة يشكل قيمة مضافة استثنائية، تضمن تقديم تجربة معيشية متكاملة وتتيح لقاطني المشروع التمتع بالخصوصية والرفاهية السكنية، إلى جانب الوصول المباشر إلى خدمات ضيافة عالمية المستوى.

وأضاف غوبتا أن الوحدات السكنية، المفروشة بالكامل، تتميز بإطلالات بحرية خلابة وتصميم يعكس أعلى معايير الفخامة، إلى جانب توفيرها لتجربة سكنية فندقية فريدة مع وصول مباشر إلى الشاطئ، ما يمنح المشروع مكانة استثنائية كوجهة مفضلة لنخبة الباحثين عن أسلوب حياة متكامل وتجربة لا تُضاهى.

من جهته، أكد سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا لدى مجموعة ماريوت إنترناشيونال، أن إطلاق مشروع "دبليو رزيدنسز جزيرة المرجان" يُشكّل إضافة نوعية إلى محفظة المجموعة المتنامية في قطاع العقارات السكنية الفاخرة على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن المشروع يعكس توجهات ماريوت التوسعية ضمن سوق يزداد فيه الطلب على أنماط المعيشة الراقية والمفاهيم العقارية المتكاملة.