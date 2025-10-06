الموارد البشرية لحكومة دبي تطلق برنامج المدير المالي المحترف

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إطلاق «برنامج المدير المالي المحترف»، بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والكلية العليا لإدارة الأعمال ESCP، وهي مبادرة نوعية تهدف إلى إعداد وتأهيل 29 من الكفاءات الوطنية البارزة في القطاع المالي، بما يضمن بناء قاعدة من القادة الماليين القادرين على قيادة المؤسسات بكفاءة وفعالية نحو مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر لإمارة دبي.

ويمثل هذا البرنامج المتميّز محطة جديدة في مسيرة الدائرة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، ومركز مالي عالمي لريادة الأعمال والابتكار.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «تضع الدائرة الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز القدرات المحلية في صميم أولوياتها، ويمثل «برنامج المدير المالي المحترف» خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة تمكين الكفاءات الوطنية، فهو لا يقتصر على تطوير المهارات المالية المتقدمة، بل يعمل على صقل القدرات القيادية الاستراتيجية التي تتيح لهذه الكفاءات قيادة مؤسساتها بكفاءة عالية.

ومن خلال هذا البرنامج النوعي، نُترجم رؤية القيادة الرشيدة إلى خطوات عملية لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، يعزز العمل المؤسسي ويرفع كفاءة القيادات الوطنية، ويضع دبي في موقع ريادي كأحد أهم المراكز العالمية للمال والأعمال.

كما يعكس هذا البرنامج القيمة الكبيرة للشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تتكامل الخبرات الحكومية مع التميز الأكاديمي العالمي لتقديم تجربة تدريبية رفيعة المستوى، تفتح أمام المشاركين آفاقاً جديدة للتميز والابتكار، وتدعم تطلعاتهم لقيادة المستقبل المالي لإمارة دبي».

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «بصفتنا مؤسسة مالية وطنية راسخة، نواصل التزامنا بدعم البرامج الرامية إلى تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) وتعزيز توجهات تطوير الكفاءات الإماراتية من خلال المبادرات العديدة التي أطلقناها على مدار السنوات الماضية.

ويسرنا في هذا الإطار دعم برنامج المدير المالي المحترف، الذي يسهم في بناءِ مسارٍ تدريجي لإعداد قادة ماليين متميزين، عبر تأهيل الكفاءات الوطنية بالمهارات المستقبلية.

ومن خلال توفير منظومة معرفية وتدريبية عالمية المستوى، ورؤى مهنية متخصصة، وخبرات عملية ملموسة، سنساهم في بنك الإمارات دبي الوطني في تعزيز الاقتصاد المعرفي وترسيخ مكانة الإمارات واحدةً من أبرز المراكز المالية العالمية».

وعبّر البروفيسور ليون لاولوسا، الرئيس التنفيذي وعميد الكلية العليا لإدارة الأعمال ESCP، عن امتنانه بدعوة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، للكلية العليا لإدارة الأعمال ESCP؛ للمساهمة في تعزيز مهارات المديرين الماليين والتنفيذيين الماليين في الإمارة.

وأضاف: «تعتز الكلية العليا لإدارة الأعمال ESCP بتصدرها المرتبة الأولى عالمياً بحسب تصنيف فاينانشال تايمز لبرنامج ماجستير العلوم في المالية، والمرتبة الثانية عالمياً لبرنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال.

وانطلاقاً من شراكة قوية وواعدة بين الكلية وحكومة دبي، يوفّر هذا البرنامج مزيجاً من الخبرات والالتزام، يجمع بين نخبة من الأساتذة والممارسين العالميين».

ويمتد البرنامج على مدار 5 أشهر مكثفة، ويركز البرنامج على خمسة محاور رئيسية، هي: التفكير الاستراتيجي والقيادة المؤسسية، الإدارة المالية المتقدمة وتحليل الأداء، منهجيات تقييم الأعمال وحوكمة الشركات، التواصل المؤثر وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى متابعة ورصد أبرز التوجهات العالمية الحديثة في عالم المال والأعمال.

ويمتاز هذا البرنامج بمناهج تدريبية معتمدة دولياً، يقدمها نخبة من أساتذة كليات الأعمال المرموقة، مع الاستعانة بدراسات حالة عملية ومشاريع تخرج تطبيقية، تضمن ترجمة مخرجات البرنامج إلى أثر ملموس يسهم في تعزيز قدرات المؤسسات وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة.