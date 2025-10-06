الموارد البشرية لحكومة دبي تطلق برنامج المدير المالي المحترف

ومن خلال هذا البرنامج النوعي، نُترجم رؤية القيادة الرشيدة إلى خطوات عملية لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، يعزز العمل المؤسسي ويرفع كفاءة القيادات الوطنية، ويضع دبي في موقع ريادي كأحد أهم المراكز العالمية للمال والأعمال.
كما يعكس هذا البرنامج القيمة الكبيرة للشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تتكامل الخبرات الحكومية مع التميز الأكاديمي العالمي لتقديم تجربة تدريبية رفيعة المستوى، تفتح أمام المشاركين آفاقاً جديدة للتميز والابتكار، وتدعم تطلعاتهم لقيادة المستقبل المالي لإمارة دبي».
ويسرنا في هذا الإطار دعم برنامج المدير المالي المحترف، الذي يسهم في بناءِ مسارٍ تدريجي لإعداد قادة ماليين متميزين، عبر تأهيل الكفاءات الوطنية بالمهارات المستقبلية.
ومن خلال توفير منظومة معرفية وتدريبية عالمية المستوى، ورؤى مهنية متخصصة، وخبرات عملية ملموسة، سنساهم في بنك الإمارات دبي الوطني في تعزيز الاقتصاد المعرفي وترسيخ مكانة الإمارات واحدةً من أبرز المراكز المالية العالمية».
وعبّر البروفيسور ليون لاولوسا، الرئيس التنفيذي وعميد الكلية العليا لإدارة الأعمال ESCP، عن امتنانه بدعوة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، للكلية العليا لإدارة الأعمال ESCP؛ للمساهمة في تعزيز مهارات المديرين الماليين والتنفيذيين الماليين في الإمارة.
وأضاف: «تعتز الكلية العليا لإدارة الأعمال ESCP بتصدرها المرتبة الأولى عالمياً بحسب تصنيف فاينانشال تايمز لبرنامج ماجستير العلوم في المالية، والمرتبة الثانية عالمياً لبرنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال.
وانطلاقاً من شراكة قوية وواعدة بين الكلية وحكومة دبي، يوفّر هذا البرنامج مزيجاً من الخبرات والالتزام، يجمع بين نخبة من الأساتذة والممارسين العالميين».
ويمتاز هذا البرنامج بمناهج تدريبية معتمدة دولياً، يقدمها نخبة من أساتذة كليات الأعمال المرموقة، مع الاستعانة بدراسات حالة عملية ومشاريع تخرج تطبيقية، تضمن ترجمة مخرجات البرنامج إلى أثر ملموس يسهم في تعزيز قدرات المؤسسات وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة.