«الأوراق المالية» تؤكد ريادة الإمارات في حماية المستثمرين

الهيئة نفذت حتى أكتوبر الجاري 285 إجراء رقابياً متنوعاً
وتؤكد الهيئة أن هذه الفعالية تمثل منعطفاً مهماً، لتعزيز مبدأ حماية المستثمرين والارتقاء بالمعرفة المالية.
وقال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة: «إن مشاركة الهيئة في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي تأتي لتؤكد ريادتها في حماية المستثمرين أولوية استراتيجية.
وتتمحور رؤيتنا حول بناء بيئة استثمارية آمنة ومرنة، تعتمد على الرقابة الاستباقية والتقنيات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستقرار، وضمان الشفافية، وتسهم هذه الاستراتيجية في تعزيز الشفافية، وتحقيق الاستدامة في الأسواق، ودعم الابتكار والنمو، ما يعكس التزام الهيئة بتقديم حلول رائدة ترسخ تنافسية دولة الإمارات إقليمياً ودولياً، وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والريادة».
وانطلاقاً من إيمانها بأن الوعي والمعرفة هما خط الدفاع الأول ضد الاحتيال المالي تواصل الهيئة إطلاق مبادرات تدريبية وتوعوية، تمكن المستثمرين من حماية أموالهم وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة.
وأوضح العوضي أن أسبوع المستثمر العالمي ليس مجرد فعالية سنوية يحتفى بها، بل هو منصة مفتوحة لشراكة واعية، تجمع المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء والجهات التنظيمية.
وبهذه الشراكة تسعى الهيئة إلى بناء بيئة استثمارية آمنة وحيوية ومبتكرة، من أجل استثمار آمن ومبتكر، يصنع مستقبلاً مشرقاً لدولة الإمارات والعالم.