«الأوراق المالية» تؤكد ريادة الإمارات في حماية المستثمرين

الهيئة نفذت حتى أكتوبر الجاري 285 إجراء رقابياً متنوعاً

انطلقت، أمس، فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2025 في دولة الإمارات، وتشارك هيئة الأوراق المالية والسلع في الفعالية العالمية، التي أطلقتها منظمة الأيوسكو، التي تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتؤكد الهيئة أن هذه الفعالية تمثل منعطفاً مهماً، لتعزيز مبدأ حماية المستثمرين والارتقاء بالمعرفة المالية.

وقال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة: «إن مشاركة الهيئة في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي تأتي لتؤكد ريادتها في حماية المستثمرين أولوية استراتيجية.

وتتمحور رؤيتنا حول بناء بيئة استثمارية آمنة ومرنة، تعتمد على الرقابة الاستباقية والتقنيات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستقرار، وضمان الشفافية، وتسهم هذه الاستراتيجية في تعزيز الشفافية، وتحقيق الاستدامة في الأسواق، ودعم الابتكار والنمو، ما يعكس التزام الهيئة بتقديم حلول رائدة ترسخ تنافسية دولة الإمارات إقليمياً ودولياً، وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والريادة».

وفي إطار سعيها لتحقيق هذه الأهداف نفذت الهيئة حتى أكتوبر الجاري 285 إجراء رقابياً متنوعاً، شمل إنذارات، وتوجيهات تنظيمية، وتنبيهات، وغرامات مالية، وإحالات للجهات المختصة، وإيقاف عن التداول، ونشر تحذيرات، وحجب مواقع إلكترونية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعكس هذه الخطوات إصرار الهيئة والتزامها بالشفافية، وتعزيز ثقة السوق وحماية المستثمرين وفقاً لأعلى المعايير.

وأكد أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بمفهوم الابتكار المستدام، معتبرة أن التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي أصبحت ركيزة استراتيجية للنهوض بالأسواق المالية، فهذه التقنيات توفر سرعة الوصول، وشفافية التعامل، وكفاءة الأداء مع تقليل المخاطر، مع إدراك كامل لمسؤولية حماية الخصوصية وتعزيز الحوكمة، وضمان العدالة.

وانطلاقاً من إيمانها بأن الوعي والمعرفة هما خط الدفاع الأول ضد الاحتيال المالي تواصل الهيئة إطلاق مبادرات تدريبية وتوعوية، تمكن المستثمرين من حماية أموالهم وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة.

وأوضح العوضي أن أسبوع المستثمر العالمي ليس مجرد فعالية سنوية يحتفى بها، بل هو منصة مفتوحة لشراكة واعية، تجمع المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء والجهات التنظيمية.

وبهذه الشراكة تسعى الهيئة إلى بناء بيئة استثمارية آمنة وحيوية ومبتكرة، من أجل استثمار آمن ومبتكر، يصنع مستقبلاً مشرقاً لدولة الإمارات والعالم.