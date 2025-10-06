تعاون بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية والمجلس الألماني- الإماراتي للصناعة والتجارة

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عن شراكة استراتيجية مع المجلس الألماني- الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، تضع إطاراً متكاملاً لدعم تأسيس الشركات الألمانية، ضمن منظومة المناطق الاقتصادية التابعة للسلطة، والترويج لهذه المنظومة، بوصفها وجهة مفضلةً للشركات الألمانية التي تتطلع إلى التوسع في سوق دولة الإمارات والمنطقة.

جاء ذلك خلال حفلٍ رسمي أقيم في دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى من نوعها فـي المنطقة، والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين «دييز» و«وصل» العقارية، بحضور سيبيل بفاف القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وآمنة لوتاه مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي، ومدير عام دبي كوميرسيتي، والدكتور مارتن هينكلمان الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، والدكتور جمعة المطروشي مساعد الرئيس التنفيذي للاستثمارات والشراكات في «دييز»، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وتهدف الشراكة التي شهد توقيعها سيبيل بفاف، والدكتور محمد الزرعوني، إلى تعزيز التعاون في عددٍ المجالات، مثل الثورة الصناعية الرابعة، والاستدامة والتصنيع الذكي، والتجارة الرقمية وغيرها، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من الأسس والمُمكنات الرئيسة، من بينها الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة بمطار دبي، لتسهيل حركة التجارة والشحن الجوي أمام المصدرين والموردين الألمان، إلى جانب توسيع نطاق عمليات الشركات الألمانية المتخصصة في مجالات التجارة الإلكترونية والتجزئة والخدمات اللوجستية، من خلال دبي كوميرسيتي، فضلاً عن توفير منصات مشتركة للشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، في واحة دبي للسيليكون.

وقالت سيبيل بفاف القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي: «تتمتع ألمانيا والإمارات بعلاقات اقتصادية راسخة، وهذه المبادرة تسهم في نقل التعاون إلى آفاق جديدة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، حيث تمثل دبي منصة مثالية للشركات الألمانية التي تتطلع إلى التوسع إقليمياً».

مرحلة جديدة

وقالت آمنة لوتاه: «تتمتع دولة الإمارات وإمارة دبي بعلاقات استراتيجية ومتميزة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والتي تنعكس بشكلٍ واضح وإيجابي في مجتمع الشركات الألمانية الناجحة، التي تتخذ من السلطة ومناطقها الاقتصادية مقراً لها ولعملياتها، وتسهم بشكلٍ كبير في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين، مستفيدة من بيئة الأعمال الحيوية والبنية التحتية، والمرافق عالمية المستوى، وغيرها من الحوافز والمزايا التي توفرها السلطة لهذه الشركات».

وأضافت: «تأتي الشراكة مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، للبناء على هذه النجاحات، من خلال التأسيس لمرحلة جديدة من النمو والتوسع للشركات الألمانية، بالتركيز على قطاعات المستقبل والتجارة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 50.68 مليار درهم في 2024، بزيادة 5.4 %، مقارنة بـ2023.