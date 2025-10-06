آركابيتا تعلن إطلاق شركة لينتارا العقارية

أعلنت آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد ("آركابيتا")، شركة الاستثمارات البديلة العالمية الرائدة، عن إطلاق شركة لينتارا العقارية("لينتارا")، وهي شركة متخصصة في إدارة وتطوير الأصول العقارية وخدمات الاستشارات الاستثمارية، تمارس نشاطها في الأسواق الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

وتدير آركابيتا اليوم أصولًا عقارية صناعية ولوجستية في منطقة الخليج العربي تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي، مؤجرة لقاعدة متنوعة من الشركات العالمية والإقليمية الرائدة، مثل DSV والعبيكان وآيرون ماونتن.

وبهذه المناسبة، قال هشام عبدالرحمن الراعي، الرئيس التنفيذي لآركابيتا "يمثل تأسيس لينتارا خطوة محورية في تعزيز مكانة آركابيتا كإحدى الشركات الرائدة إقليميًا في قطاع العقارات الصناعية واللوجستية، كونها من أكبر المستثمرين في هذه الفئات على مستوى المنطقة. وتجمع لينتارا بين الخبرات والمعايير المؤسسية العالمية والفهم العميق للأسواق المحلية، بما يمكّنها من دعم الأولويات التنموية للمنطقة واغتنام الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية الكبرى ونمو القطاع الصناعي، بما يتوافق مع أسس استراتيجيتنا للعقارات الصناعية".

وستتولى لينتارا مسؤولية إدارة وتطوير الأصول العقارية الخاصة بالصناديق الحالية والمستقبلية التابعة لآركابيتا في قطاع العقارات اللوجستية والصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي، بما يساهم في توسيع نطاق استثماراتها وتعزيز حضورها وتسريع وتيرة النمو في المنطقة. وانطلاقًا من قاعدة آركابيتا القوية، تهدف لينتارا إلى أن تصبح الشريك الأمثل للشركات العاملة في قطاعي اللوجستي والصناعة الساعية إلى التوسع الاستراتيجي في المنطقة.

ومن جانبه قال عيسى حسام آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة لينتارا العقارية "في لينتارا، نعتبر الأصول العقارية الصناعية ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وليست مجرد بنية تحتية. ونربط بين الفكر الاستراتيجي والتنفيذ العملي لتقديم حلول قابلة للتوسع ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا، ملتزمين بتحويل تطلعات شركائنا إلى واقع ملموس عبر عمليات تشغيلية متميزة مبنية على الثقة والمصداقية".

كما ستبدأ لينتارا عملياتها عبر عدد من الاستثمارات المرتقبة في مجمعات صناعية جديدة في أسواق استراتيجية تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويشمل نطاق عملها خدمات متكاملة تغطي دورة الاستثمار العقاري، بدءًا من التخطيط والتصاميم وصولًا إلى التنفيذ والتسليم، بما يضمن تقديم أصول صناعية عالية الجودة تلبي احتياجات المنطقة المتنامية.

إلى جانب ذلك، تقدم لينتارا خدمات استشارية استراتيجية للمستثمرين لمساعدتهم على تحسين عوائد محافظهم الاستثمارية من خلال مبادرات تهدف إلى تعزيز القيمة. وبفضل خبراتها الواسعة والعميقة في القطاع العقاري، تسعى لينتارا إلى تحقيق عوائد مستدامة عبر توقيع عقود إيجار طويلة الأمد، واستقطاب مستأجرين ذوي جودة عالية، وتحسين الأداء العام للأصول التي تحت إدارتها.

ويأتي تأسيس لينتارا كخطوة جديدة ضمن استراتيجية آركابيتا العقارية التي تجمع بين خبراتها العميقة بالأسواق الإقليمية وتطبيقها للمعايير العالمية للحوكمة والأداء، بهدف تحسين العوائد وتعزيز مساهمة الأصول العقارية في التحولات الاقتصادية بالمنطقة، مستفيدة من المبادرات الحكومية الكبرى مثل رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. ويرأس فريق إدارة لينتارا رئيسها التنفيذي عيسى حسام آل خليفة، إلى جانب فريق من الكفاءات ذات الخبرات العقارية الإقليمية والعالمية، وشبكة واسعة من العلاقات في مختلف القطاعات.

وبدأت آركابيتا استراتيجيتها في الاستثمار العقاري الصناعي بمنطقة الخليج عام 2010، عبر تأسيس سلسلة من صناديق الاستثمار في الأصول الصناعية. وقد نمت أصولها الصناعية تحت الإدارة عبر الاستحواذ على عقارات مؤجرة لشريحة واسعة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية. واليوم، تعد آركابيتا من الشركات الاستثمارية الرائدة إقليميًا في قطاع العقارات الصناعية واللوجستية حيث تبلغ محفظتها للعقارات الصناعية أكثر من مليار دولار أمريكي، موزعة على أكثر من 30 عقارًا بمساحة مبنية تتجاوز 3.5 مليون قدم مربعة، مؤجرة لأكثر من 80 مستأجرًا.