معرض التعليم الدولي ينطلق الأربعاء في إكسبو الشارقة

تنطلق، بعد غدٍ الأربعاء، في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة 21 من معرض التعليم الدولي، الذي ينظمه المركز خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر الجاري، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ووزارة التعليم في الهند، ليفتح أبوابه أمام الطلاب وأولياء الأمور على مدار أربعة أيام حافلة بالفرص التعليمية المتميزة.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة، تضم أكثر من 100 مؤسسة تعليمية وأكاديمية وجامعات، تمثل أكثر من 16 دولة، حيث تتنوع المشاركات بين جامعات عريقة من المملكة المتحدة، إسبانيا، ألمانيا، المجر، الولايات المتحدة الأمريكية، جورجيا، ماليزيا، الهند والعديد من الدول الأخرى، فضلاً عن الحضور القوي للجامعات الإماراتية، التي تشهد نمواً متسارعاً وإقبالاً متزايداً من الطلبة الباحثين عن تعليم جامعي متميز.

وأكد سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن المعرض نجح في ترسيخ مكانته أحد أبرز الأحداث على خريطة الفعاليات التعليمية في المنطقة، ومنصة مهمة، تجمع بين الطلبة وأولياء الأمور والمؤسسات الأكاديمية الرائدة من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن مركز إكسبو الشارقة يحرص من خلال تنظيم هذا الحدث على دعم وتعزيز قطاع التعليم في إمارة الشارقة، من خلال استقطاب أفضل الجامعات والكليات.