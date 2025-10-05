غرف دبي تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية مع إيرلندا

بحثت غرف دبي آفاق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة مع القطاعين العام والخاص في جمهورية أيرلندا، بهدف توثيق الشراكات الاقتصادية بين مجتمعات الأعمال بما يفتح مجالات جديدة للنمو والتعاون في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية نظمتها غرف دبي إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وبحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعدد من كبار رجال الأعمال من دبي، وذلك في إطار مبادرة «ممرات النمو»، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والأسواق العالمية.

وأجرى وفد غرف دبي خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة في أيرلندا لبحث سبل تطوير العمل المشترك في مجموعة من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. وضمت قائمة الجهات التي بحثت معها الغرف مجالات التعاون المشترك مؤسسات منها «إنتربرايز أيرلندا»، وغرفة تجارة دبلن، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي، وهيئة الاستثمار الأجنبي المباشر في أيرلندا.

المسرعات الوطنية

كما بحثت الغرف تعزيز التعاون مع مراكز ابتكار وريادة أعمال أيرلندية معروفة وهي «دوجباتش لابس Dogpatch Labs»، الذي يعتبر المركز الأبرز لدعم الشركات الناشئة في أيرلندا، ويضم أكثر من 250 شركة تقنية محلية في مختلف مراحل نموها، وهو المركز الذي يدير المسرعات الوطنية في أيرلندا، و«جينيس انتربرايس سنترز Guinness Enterprise Center» وهو مركز أعمال غير ربحي يوفر خدمات لأكثر من 120 شركة ناشئة في قطاعات مختلفة مع التركيز على تسريع نمو الشركات الناشئة عبر الابتكار، و«نوفو يو سي دي Novo UCE» وهو مركز ابتكار للشركات الناشئة تابع لجامعة كلية دبلن ممول من قبل الحكومة الأيرلندية والاتحاد الأوروبي، ودعم أكثر من 550 شركة في مراحل نموها المبكر.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال من خلال بناء شراكات استراتيجية مع أبرز الأسواق الدولية وفي مقدمتها جمهورية أيرلندا. ونلتزم بتعزيز جهودنا المبذولة لإضافة أبعاد نوعية ومسارات جديدة لحركة التجارة والاستثمار بين دبي ودول العالم، بما يساهم في فتح آفاق جديدة أمام مجتمعات الأعمال لتحقيق نمو مستدام وفرص استثمارية واعدة".

وتم خلال الاجتماعات استعراض الدعم المتكامل الذي تقدمه غرف دبي للشركات الأيرلندية الراغبة في تأسيس أعمالها في الإمارة والتوسع انطلاقاً منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يشمل الربط مع شركاء وعملاء محتملين وتطوير مشاريع واستثمارات مشتركة بين مجتمعات الأعمال في دبي وإيرلندا. بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي توفرها دبي لرواد الأعمال الأيرلنديين في مجال الاقتصاد الرقمي.

وتناولت النقاشات سبل تعزيز التعاون بين شركات دبي وأيرلندا في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما يشمل الاستثمارات المالية والتمويل والخدمات والنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى استثمارات رأس المال المخاطر والقطاعات الرقمية، إلى جانب الابتكار والتقنيات المتقدمة وغيرها. وتم تسليط الضوء على الفرص الواعدة التي تزخر بها دبي في هذه القطاعات للشركات الأيرلندية، حيث ركزت هذه اللقاءات على توفير الدعم المباشر لاستقطاب الاستثمارات الأيرلندية إلى دبي، ومساعدة شركات دبي على التوسع في السوق الأيرلندية بما يحقق المصالح المشتركة.

تطوير العلاقات الثنائية

وقد بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأيرلندا 4.1 مليارات درهم في 2024 بنمو 20% على أساس سنوي، في حين انضمت 62 شركة أيرلندية جديدة لعضوية غرفة تجارة دبي خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الأيرلندية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 460 شركة بنهاية النصف الأول من 2025.

وتندرج الزيارة ضمن سلسلة البعثات التجارية الدولية التي تنظمها غرف دبي في إطار مبادرة "ممرات النمو"، والتي تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين دبي والأسواق العالمية الواعدة. وتسعى المبادرة إلى فتح قنوات جديدة للتواصل والتعاون رفيع المستوى، وتطوير العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه على الصعيد الدولي، بما يسهم في دعم الشراكات الاستراتيجية، وإطلاق مشاريع مشتركة، وتعزيز التكامل القطاعي. كما تواكب المبادرة التغيرات في البيئات الاقتصادية العالمية، والأطر التشريعية، والحوافز الاستثمارية، بما يعزز من قدرة شركات دبي على دخول أسواق جديدة والتوسع فيها بثقة وكفاءة.