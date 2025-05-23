تعاون استثنائي بين سانت ريجيس السعديات وجينوري 1735 يُتوَّج بافتتاح أول "كافيه جينوري" في الشرق الأوسط

كشف منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات في أبوظبي عن إطلاق كافيه جينوري، الذي يجمع بين الحرفية الفنية الاستثنائية والإبداع المميز لعلامة جينوري 1735 الإيطالية الشهيرة. في خطوة جديدة نحو تعزيز تجارب الضيافة الفاخرة، يفتتح الكافيه ليكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، في إطار الشراكة المستمرة بين منتجعات سانت ريجيس والعلامة الإيطالية العريقة. في تعاون مع جينوري 1735، يُعد كافيه جينوري إضافة مميزة إلى تجارب الطعام في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات، حيث يقدم تجربة طهي استثنائية تجمع بين الفخامة والإبداع. هذه المبادرة تشكل جزءًا من الشراكة العالمية بين العلامتين، التي تهدف إلى تقديم تجارب طعام مبتكرة في فنادق سانت ريجيس حول العالم. يُعتبر هذا الكافيه وجهة جديدة للباحثين عن تجربة تناول طعام استثنائية، حيث يلتقي فيها التصميم الراقي مع الابتكار، مما يعكس التزام منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات بتقديم تجارب لا مثيل لها لضيوفه.

يتميز كافيه جينوري بإطلالة ساحرة على البحر، ويقدّم تجربة مستوحاة من فنون جينوري 1735 مع قائمة طعام إيطالية تبدأ من الإفطار وتصل إلى الأبيريتيفو، إلى جانب متجر لعرض وبيع القطع الفنية المميزة. يعكس كافيه جينوري روح الفخامة لدى سانت ريجيس من خلال تفاصيل ديكورية راقية، مثل مجموعة دوموس التي تتضمن أقمشة منسوجة بعناية وورق حائط حرفي بألوان ناعمة. كما يضم المتجر مجموعة مختارة من قطع البورسلين الأيقونية من مجموعات أوريينتي إيتاليانو، لابيرينتو، إل فياجيو دي نيتّونو وديفا.

وصرح أرون نارايانان، المدير العام لمنتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات في أبوظبي: "يسعدنا إطلاق كافيه جينوري في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات، أبوظبي، ودعوة الضيوف لخوض تجربة حسّية تجمع بين فخامة سانت ريجيس وروح علامة جينوري 1735 المرحة." وأضاف: "يجمع هذا التعاون بين علامتين عريقتين تتميزان بإرث من الأناقة الخالدة والالتزام الراسخ بالتميّز. وفي قلب الجمال الساحلي لجزيرة السعديات ومشهدها الثقافي النابض، يدعو كافيه جينوري الضيوف لاكتشاف الذوق الرفيع والتصميم الراقي."

يقدّم كافيه جينوري تجربة طهي راقية مع قائمة مختارة من الأطباق الإيطالية الكلاسيكية، مثل بانزانيلا، فيتيلو توناتو، شوربة ريبوليتا، وأرانشيني بالترافل إلى جانب حلويات تقليدية مثل الكانولي، التيراميسو، وتارت الريكوتا. تُقدَّم الأطباق على بورسلين فني من مجموعات جينوري 1735 الفاخرة. كما أطلق المقهى ايضا تجربة شاي ما بعد الظهيرة التي تجمع بين المذاق الرفيع والتقديم الأنيق. واحتفالًا بالافتتاح، يستضيف المنتجع فعالية حصرية في 15 مايو، تتضمن تجربة من المأكولات والمشروبات الإيطالية، إلى جانب عرض فني حي يجسّد روح الحِرفية الإيطالية.

يشمل هذا التعاون مجموعة حصرية من قواعد الأكواب، صمّمتها علامة جينوري 1735 خصيصًا لعلامة سانت ريجيس، وتتكوّن من أربع قطع مستوحاة من أناقة العلامتين ورُقيّهما. ستُقدَّم هذه المجموعة كتذكار مميز للضيوف في حفل الأطلاق، كما تتوفر أيضًا للبيع عبر الإنترنت، مقدّمةً تذكارًا دائمًا يعكس روعة الضيافة التي تميّز علامة سانت ريجيس.

يعكس هذا التوسع العالمي العلاقة بين العلامتين، والتي بدأت بإعادة تصميم التراس في فندق سانت ريجيس فينيسيا مؤخرًا، تلاها التعاون في سانت ريجيس الرياض وسانت ريجيس داون تاون دبي. وقد تم افتتاح أول كافيه جينوري ضمن هذه الشراكة في فندق سانت ريجيس فلورنسا في نوفمبر 2024.

يفتح كافيه جينوري أبوابه يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:00 مساءً. للحجز، يُرجى الاتصال على الرقم

‎+971 2 498 8443 أو إرسال بريد إلكتروني إلى .restaurant.saadiyat@stregis.com

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني ‎www.cafeginorisaadiyatisland.com أو متابعة حسابات منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات، أبوظبي على منصات التواصل الاجتماعي.

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