الإمارات تتربع على عرش أكثر الاقتصادات استقراراً

احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في تصنيف الدول الأكثر استقراراً من الناحية الاقتصادية، وفقاً لتقرير حديث، أعدته مؤسسة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت»، شمل 89 دولة حول العالم.

وأرجع التقرير تصدر الإمارات عالمياً كونها أكثر الدول استقراراً من الناحية الاقتصادية إلى عدد من العوامل، ومنها تكاليف التصنيع المنخفضة، والبيئة الضريبية المواتية، وغياب الفساد، والشفافية في الممارسات الحكومية، ما سمح لها بالتفوق على أكبر الاقتصادات العالمية الرائدة.

ويفوق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأوروبية الغربية الرائدة، كما صنف المنتدى الاقتصادي العالمي الدولة باعتبارها الاقتصاد الأكثر تنافسية في العالم العربي.

وحلت سويسرا في المرتبة الثانية من حيث الاستقرار الاقتصادي، والأولى ضمن تصنيف أفضل الدول عالمياً.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا 885 مليار دولار. وجاءت ألمانيا، أكبر دولة من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي، في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي، والسابعة ضمن تصنيف أفضل الدول، وتتمتع ألمانيا باقتصاد ضخم، ونفوذ متزايد على الساحة الدولية منذ إعادة توحيدها. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 4.46 تريليونات دولار، وعدد سكانها 84.5 مليون نسمة، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 69338 دولاراً.

واحتلت كندا المركز الرابع في التصنيف الاقتصادي، والرابع أيضاً في قائمة أفضل الدول. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لكندا 2.14 تريليون دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي 61582 دولاراً. وحلت اليابان في المرتبة الخامسة من حيث الاستقرار الاقتصادي، والثانية في قائمة أفضل الدول عالمياً. وتعد اليابان من أكثر الدول تطوراً تقنياً وتعليمياً، وهي أرخبيل يتألف من أربع جزر رئيسية، يغلب عليها الطابع الجبلي والغابات الكثيفة.

واحتلت أستراليا المرتبة السادسة من حيث الاستقرار الاقتصادي، والخامسة في التصنيف العام. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا 1.72 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها 26.6 مليون نسمة.

وجاءت السويد في المرتبة السابعة اقتصادياً، والسادسة في تصنيف أفضل الدول. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسويد 593 مليار دولار، وعدد سكانها 10.5 ملايين نسمة، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 70207 دولارات.

واحتلت الدنمارك المرتبة الثامنة في الاستقرار الاقتصادي، والعاشرة في التصنيف العام. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدنمارك 404 مليارات دولار، وعدد سكانها 5.95 ملايين نسمة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي 76688 دولاراً.

وجاءت هولندا في المرتبة التاسعة اقتصادياً، والثالثة عشرة في التصنيف العام. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهولندا 1.12 تريليون دولار، وعدد سكانها 17.9 مليون نسمة. واحتلت المملكة العربية السعودية المركز العاشر اقتصادياً، والـ32 في التصنيف العام. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 1.07 تريليون دولار، وعدد سكانها 36.9 مليون نسمة.

